Rassismus-Vorfälle im DFB-Pokal Leipzig und Potsdam im Fokus: DFB alarmiert, Ermittlungen eingeleitet

dpa

18.8.2025 - 20:30

Die rassistischen Beleidigungen gegen Spieler von Schalke und Kaiserslautern sorgen für Bestürzung. Der DFB muss die Fälle von Leipzig und Potsdam aufarbeiten. Das fordert auch der FIFA-Boss.

DPA

18.08.2025, 20:30

Rassistische Beleidigungen gegen Spieler, Pfiffe von vielen Fans gegen ein Opfer: Nach den Vorfällen bei zwei DFB-Pokalspielen wiegen die Vorwürfe besonders gegen die Anhänger des 1. FC Lok Leipzig schwer und alarmieren angesichts der gesellschaftspolitischen Dimension auch die Spitze des Deutschen Fussball-Bundes und den Chef des Weltverbandes. 

Schalke-Spieler Christopher Antwi-Adjei hatte beim Auswärtsspiel in Leipzig nach 15 Minuten bei den Schiedsrichtern eine rassistische Beleidigung von der Tribüne gegen ihn kenntlich gemacht. Schiedsrichter Max Burda unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 für wenige Minuten. Nach einem Hinweis durch den Stadionsprecher, dass diskriminierende Rufe zu unterlassen seien, wurde die Begegnung fortgesetzt. Antwi-Adjei wurde fortan bei jedem Ballkontakt von zahlreichen Lok-Fans ausgepfiffen. Der 31-Jährige hat Anzeige erstattet.

«Das haut nicht hin, nicht in der heutigen Zeit, generell gar nicht», sagte der in Hagen geborene Offensivspieler. Laut seiner Aussage wurde das «N-Wort» gerufen. Mit dem Begriff «N-Wort» wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. «Ich hoffe, die Person denkt noch mal über diese Worte nach», sagte Antwi-Adjei.

FIFA-Boss verlangt «Massahmen»

«Rassismus und Diskriminierung, Hass und Ausgrenzung haben im Fussball keinen Platz. Wir stehen für Vielfalt und Respekt. Und an der Seite der Betroffenen sowie derjenigen, die sich für unsere Werte einsetzen. Entsprechend wurden im Nachgang der beiden DFB-Pokalspiele am Sonntag durch den DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen eingeleitet», erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Neben dem DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach der verbalen Entgleisung gegen Schalke-Profi Christopher Antwi-Adjei auch die Leipziger Polizei. FIFA-Boss Gianni Infantino schaltete sich als höchste Fussball-Instanz persönlich ein. Er forderte eine konsequente Aufarbeitung und eine Bestrafung der Täter der praktisch gleichzeitigen Vorfälle in Leipzig und Potsdam.

Antwi-Adjei (links) hat Anzeige erstattet.
Antwi-Adjei (links) hat Anzeige erstattet.
IMAGO/Picture Point

«Die FIFA, das Spieler-Gremium und die gesamte Fussballgemeinde stehen fest an der Seite der von diesen Vorfällen Betroffenen – wir sind fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass Spieler respektiert und geschützt werden und dass die Wettbewerbsorganisatoren sowie die Strafverfolgungsbehörden entsprechende Massnahmen treffen», sagte Infantino.

Den DFB und seinen Präsidenten Neuendorf bringen die Ereignisse in Zugzwang. Sie machten in der als Fussball-Fest proklamierten ersten Pokalrunde auch auf dramatische Weise deutlich, dass der Kampf des Dachverbandes gegen Rassismus trotz jahrelanger Kampagnen bisher nicht gewonnen ist. 

«Aber eine persönliche Beleidigung eines Spielers, das kann im Sport allgemein nicht vorkommen und es ist schon bedenklich, dass es immer wieder im Fussball vorkommt und in anderen Sportarten nicht in diesem Masse», sagte der Vorsitzende des Fan-Bündnisses Unsere Kurve, Jost Peter.

Reaktion der Zuschauer unterschiedlich

Die Vorfälle am Sonntagnachmittag zeigten aber auch die Optionen einer Selbstregulierung gegen rassistische Auswüchse, die in Potsdam funktionierte, in Leipzig hingegen radikal scheiterte. 

Während der Täter bei der Partie von Fünftligist RSV Eintracht Stahnsdorf gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:7) nach seiner Beleidigung eines Pfälzer Profis mit Hilfe anderer Zuschauer identifiziert wurde und beide Fanlager im Karl-Liebknecht-Stadion «Nazis raus» skandierten, wurde in Leipzig Antwi-Adjei von der Masse sogar noch bei jeder Ballberührung mit Pfiffen bedacht. Die Stahnsdorfer Club-Verantwortlichen distanzierten sich sofort energisch. Bei Lok verging zwischen Relativierung und Entschuldigung einige Zeit. 

Schalke-Coach warnt vor Verharmlosung

Die Einzeltäter-Theorie wurde im Bruno-Plache-Stadion entlarvend lautstark widerlegt. Das hatte auch Schalkes Trainer Miron Muslic gleich nach dem Spiel festhalten wollen. «Das ganze Stadion hat glaube ich schon ein Gefühl gehabt, warum das Spiel unterbrochen ist – und das ganze Stadion hat gepfiffen. Es ist keine Einzelperson», sagte der Österreicher mit bosnischen Wurzeln: «Aber leider Gottes ist das so gang und gäbe, dass man das verharmlost und dann abschiebt als 'ein Idiot'.»

Umso überraschender war die relativierende Reaktion von Hermann Winkler als Chef des Sächsischen- und Nordostdeutschen Fussballverbandes, der als Gast im Stadion «keine fremdenfeindliche Stimmung wahrgenommen» hatte. Der DFB-Vizepräsident warnte zudem vor einer Vorverurteilung. 

«Bei aller Notwendigkeit einer zügigen Aufarbeitung dieses ernsten Themas, hört auf mit Spekulationen und Schuldzuweisungen, bevor nicht Spielbericht und Ergebnisse der polizeilichen Befragungen ausgewertet sind», sagte Winkler der Deutschen Presse-Agentur. 

In England ein ähnlicher Vorfall

Dem Vernehmen nach sorgte diese Einschätzung in der DFB-Zentrale für Bestürzung. Sie konterkarierte in jedem Fall die Bemühungen des deutschen Dachverbandes und die Forderung Infantinos nach einem energischen Einschreiten gegen rassistische Entgleisungen. 

Die FIFA hatte kürzlich mit einer Präzisierung ihres Protokolls bei rassistischen Vorfällen bis hin zu einem möglichen Spielabbruch den nationalen Verbänden einen Leitfaden gegeben. Dieses Drei-Stufen-Protokoll wurde laut Neuendorf in beiden Fällen mit dem ersten Schritt als Spielunterbrechung und Stadionansage angewendet.

Rassismus-Vorfälle gibt es auch in Fussballstadien anderer Länder. Beim Premier-League-Auftakt des FC Liverpool am Freitag wurde Bournemouth-Stürmer Antoine Semenyo rassistisch beleidigt, die Polizei nahm einen 47 Jahre alten Mann zum Zweck der Befragung kurzzeitig fest. 

Nach Schweigeminute für Diogo Jota. Rassismus-Eklat überschattet emotionalen Liverpool-Sieg

Nach Schweigeminute für Diogo JotaRassismus-Eklat überschattet emotionalen Liverpool-Sieg

Pokal sorgt für Aufmerksamkeit

Für Beobachter der Szene kamen die Vorfälle keinesfalls überraschend. Rassismus ist in Fussballstadien unverändert keine Seltenheit, jenseits des Glamourgeschäfts der Bundesliga sogar eher noch verbreitet. Für überregionale Aufmerksamkeit sorgte nun der nationale Pokalwettbewerb. Bei Spielen in unteren Ligen wäre ein öffentlicher Aufschrei kaum vernehmbar gewesen.

Nachdem ein Lok-Sprecher in der Halbzeitpause dem TV-Sender Sky gesagt hatte, dass die rassistische Beleidigung noch «nicht verifiziert» werden konnte, entschuldigte sich der Nordost-Regionalliga-Meister am Sonntagabend. 

«Überhaupt nicht stolz sind wir auf die rassistische Beleidigung, die der Schalke-Spieler Christopher Antwi-Adjei in der 15. Minute von einem Zuschauer erfahren musste», schrieb der Club in einem Statement auf der Vereins-Internetseite: «Selbstverständlich entschuldigen wir uns im Namen des gesamten 1. FC Lok Leipzig in aller Form bei Christopher Antwi-Adjei und dem FC Schalke 04!» In der Historie von Viertligist Lok Leipzig hatte es schon mehrere Fälle mit rassistischem oder rechtsradikalem Hintergrund gegeben. 

