Tierischer Flitzer Ratte stört WM-Quali-Spiel – Courtois' Fangversuch misslingt

dpa

14.10.2025 - 11:48

Belgien-Goalie Thibaut Courtois versucht vergeblich, den Störenfried einzufangen.
Bild: Imago
Bild: Imago

Eine Ratte läuft beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien über den Rasen. Die Fans sind erheitert, die Fussballer weniger.

DPA

14.10.2025, 11:48

Eine Ratte hat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien für einen kuriosen Moment gesorgt. Das Nagetier lief nach etwas über einer Stunde Spielzeit durch die belgische Hälfte, weshalb Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie in Cardiff kurzzeitig unterbrach. Der walisische Fussball-Nationalspieler Brennan Johnson eskortierte den ungebetenen Stadionbesucher unter dem Applaus der Fans schliesslich über die Seitenlinie.

Zunächst hatte sich Belgiens Thibaut Courtois vergeblich darum bemüht, statt eines Balles auch mal eine Ratte zu fangen. Der Torhüter von Real Madrid bückte sich, um mit seinem rechten Torwarthandschuh nach der Ratte zu greifen. Doch das Tier entwischte ihm knapp – sehr zur Erheiterung des Publikums. Courtois lamentierte, ging der Ratte dann noch ein paar Schritte hinterher, ehe Johnson übernahm.

De Bruyne trifft zweimal vom Punkt

Sportlich verlief der Montagabend für Belgien erfolgreicher, das sich einen wichtigen 4:2-Erfolg sicherte. Kevin De Bruyne (18. und 76. Minute/jeweils Handelfmeter), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) trafen für die Belgier, die auf den ersten Platz der Gruppe J vorrückten. Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (89.) machten die Tore für Wales.

