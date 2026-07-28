Rayo Vallecano steht weniger als drei Wochen vor Saisonbeginn ohne Stadion da. Die Regionalregierung von Madrid hat am Dienstag aus Sicherheitsgründen dringende Sanierungsarbeiten angeordnet.

Die Regionalbehörden haben dem Finalisten der letzten Conference League die Konzession für das baufällige, knapp 15'000 Zuschauer fassende Stadion entzogen, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Diese könnten laut lokalen Medienberichten Monate dauern.

Die Regionalregierung von Madrid stellte in einer Erklärung den «allgemeinen Verfall» der Anlagen fest und äusserte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Menschen und der Hygiene. Bis zur Modernisierung seines Stadions muss der Klub eine Lösung finden, um seine Heimspiele austragen zu können. Der Präsident der Profiliga, Javier Tebas, erklärte, der Verein verfüge über ein Ersatzstadion, ohne jedoch zu präzisieren, um welches es sich handelt.

Rayo Vallecano startet am 15. August mit einem Auswärtsspiel in Sevilla in die neue Saison, gefolgt von einem Heimspiel gegen Alaves fünf Tage später.