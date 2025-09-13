  1. Privatkunden
Ermittlungen laufen Razzia beim FC Ingolstadt wegen unklaren Zahlungen – war GC-Boss Gärtner involviert?

Andreas Lunghi

13.9.2025

Harald Gärtner (links) leitet als Managing Director of Europe LAFC die Zusammenarbeit zwischen GC und dem Los Angeles FC.
Harald Gärtner (links) leitet als Managing Director of Europe LAFC die Zusammenarbeit zwischen GC und dem Los Angeles FC.
KEYSTONE

Beim deutschen Drittligisten FC Ingolstadt kam es vor einer Woche zu einer Razzia auf der Geschäftsstelle. Der Grund dafür seien unklare Zahlungen an eine Firma, die der Frau des heutigen GC-Boss Harald Gärtner gehört.

Redaktion blue Sport

13.09.2025, 12:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der heutige Managing Director Europa vom LAFC Harald Gärtner, der die Zusammenarbeit zwischen GC und dem LAFC leitet, war von 2007 bis 2019 Geschäftsführer beim FC Ingolstadt.
  • Beim deutschen Drittligisten kam es vergangener Woche zu einer Razzia wegen unklaren Zahlungen, die vom Verein an eine Firma der Frau von Gärtner getätigt worden sein sollen.
  • Der 56-Jährige habe die Untersuchungen bestätigt und diese als «völlig unerklärlich» erachtet, wie der Donaukurier berichtet.
Mehr anzeigen

Vor einer Woche fuhr auf der Geschäftsstelle des FC Ingolstadt die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor. Wie aus einem Bericht des «Donaukuriers»hervorgeht, kam dieser durch eine anonyme Anzeige zustande.

Konkret wollten die Beamten Unterlagen einsehen, die Zahlungen an eine Firma begründen sollen. Die betreffende Firma gehöre der Frau von Harald Gärtner, dem Managing Director Europa vom Los Angeles FC und dem Leiter der Zusammenarbeit zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem US-Amerikanischen Verein.

Hintergrund dafür sei ein früherer Beratervertrag des 56-Jährigen, der bei Ingolstadt zwischen Januar 2007 und März 2019 Geschäftsführer war. Das Beraterhonorar soll auf das Geschäftskonto seiner Frau geflossen sein, die als Ernährungsberaterin eine Firma betreibt, in der aber auch die Beratung von Sportvereinen aufgeführt wird. Der Vorgang soll mehrere Jahre zurückliegen.

Gärtner: «Völlig unerklärlich»

Der Betrag soll sich gemäss dem «Donaukurier» auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich belaufen. Der Vorwurf sei Veruntreuung und wenn sich der Verdacht bestätigen sollte, wäre Ingolstadt möglicherweise Geschädigter.

Gärtner habe die Untersuchungen gegenüber der Regionalzeitung bestätigt und erachtet diese als «völlig unerklärlich». Er wolle sich dazu nicht weiter äussern.

Auch der Deutsche Verein äusserte sich mit Stellungnahmen im «Donaukurier». Gemäss Vereinspräsident Peter Jackwerth seien alle Verträge vorgelegt worden und für ihn sei die Angelegenheit «erledigt».

Für den kaufmännischen Leiter der Fussball-GmbH, Florian Günzler, sei der Fall kein Thema. Die GmbH habe mit der betroffenen Firma nie geschäftliche Verbindungen gehabt. Das Geld soll vom Gesellschafter FC Ingolstadt 04 e. V. geflossen sein und nicht von der Fussball-GmbH.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegenüber der Zeitung bestätigt, sei der Fall nicht abgeschlossen und es würden «weitere Ermittlungsschritte» unternommen. Weitere Durchsuchungen habe es bisher noch nicht gegeben.

