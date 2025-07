Kylian Mbappé erzielte das 3:1 für Real. Keystone

Real Madrid qualifiziert sich bei der Klub-WM als letzte Mannschaft für die Halbfinals. Die Königlichen bezwingen Dortmund nach spektakulärer Schlussphase 3:2 und treffen nun auf Paris Saint-Germain.

Die Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Finals war lange Zeit eine klare Angelegenheit. Real führte in East Rutherford, New Jersey, vor 76'600 Zuschauern nach 20 Minuten und Toren von Gonzalo Garcia (10.) und Fran Garcia (20.) 2:0. Die Madrilenen hielten den Vorsprung souverän, Dortmund mit Gregor Kobel im Tor war kaum in der Lage, deren Defensive zu beunruhigen.

Doch dann kam die Nachspielzeit – und mit ihr wurde die zuvor einseitige Partie zum Spektakel. Der eingewechselte Maximilian Beier (92.) erzielte für den Bundesligisten den Anschlusstreffer, Kylian Mbappé (94.) stellte den Zwei-Tore-Vorsprung umgehend wieder her. Noch einmal kam bei den Deutschen Hoffnung auf, als Serhou Guirassy mit einem Penalty auf 2:3 verkürzte (98.). Verteidiger Den Huijsen hatte den Stürmer im Strafraum zu Fall gebracht, was der Schiedsrichter mit einem Platzverweis ahndete. Sekunden vor dem Ende sicherte Torhüter Thibaut Courtois Real den Sieg. Der Belgier entschärfte den Abschlussversuch von Marcel Sabitzer mit einer starken Parade.

Der Halbfinal zwischen Real Madrid und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain findet am Mittwoch ebenfalls in East Rutherford statt. Tags zuvor ermitteln gleichenorts Chelsea und der brasilianische Vertreter Fluminense den zweiten Finalisten.

