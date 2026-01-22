  1. Privatkunden
Spanien Real Madrid setzt Massstäbe beim Umsatz

SDA

22.1.2026 - 06:31

Jubelnde Spieler von Real Madrid (Symbolbild)
Jubelnde Spieler von Real Madrid (Symbolbild)
Keystone

Europas Fussball-Elite erzielt einen Umsatzrekord. Dabei ist Real Madrid der umsatzstärkste Fussball-Klub der Welt.

Keystone-SDA

22.01.2026, 06:31

Real Madrid hat seinen Status als umsatzstärkster Fussball-Klub der Welt behauptet. Die Madrilenen setzten gemäss der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im Geschäftsjahr 2024/25 1,161 Milliarden Euro um (Vorjahr: 831 Mio. Euro). Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste vor dem FC Barcelona (975 Mio. Euro), Bayern München (861) und Paris Saint-Germain (837) an.

Dahinter folgen mit Liverpool (836), Manchester City (829), Arsenal (822), Manchester United (793), Tottenham (673) und Chelsea (584) sechs Vertreter der englischen Premier League. Die 20 umsatzstärksten Klubs setzten erstmals mehr als zwölf Milliarden Euro um, womit der Vorjahreswert um elf Prozent übertroffen wurde.

Auch Europas Frauenfussball wächst weiter. Umsatzstärkster Klub ist Arsenal mit 25,6 Mio. Euro.

