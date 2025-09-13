  1. Privatkunden
Spanien Real Madrid siegt zu zehnt

SDA

13.9.2025 - 18:37

Kylian Mbappé, Dani Ceballos und Vinicius Junior feiern das 2:0
Kylian Mbappé, Dani Ceballos und Vinicius Junior feiern das 2:0
Keystone

Real Madrid bleibt in der spanischen Meisterschaft unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ohne Punktverlust. Trotz langer Unterzahl gewinnen die Madrider in der 4. Runde bei Real Sociedad mit 2:1.

Keystone-SDA

13.09.2025, 18:37

Der überzeugend in die Saison gestartete Kylian Mbappé war mit einem Tor (12.) und der Vorlage für das 2:0 von Arda Güler (44.) einmal mehr entscheidend. Zwischen den beiden Treffern sah der spanische Internationale Dean Huijsen die Rote Karte. Real Sociedad gelang nach der Pause aber nur noch der Anschlusstreffer durch einen von Mikel Oyarzabal verwandelten Penalty.

Real Sociedad - Real Madrid 1:2

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Xamax – Wil 3:1

