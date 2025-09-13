Kylian Mbappé, Dani Ceballos und Vinicius Junior feiern das 2:0 Keystone

Real Madrid bleibt in der spanischen Meisterschaft unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ohne Punktverlust. Trotz langer Unterzahl gewinnen die Madrider in der 4. Runde bei Real Sociedad mit 2:1.

Keystone-SDA SDA

Der überzeugend in die Saison gestartete Kylian Mbappé war mit einem Tor (12.) und der Vorlage für das 2:0 von Arda Güler (44.) einmal mehr entscheidend. Zwischen den beiden Treffern sah der spanische Internationale Dean Huijsen die Rote Karte. Real Sociedad gelang nach der Pause aber nur noch der Anschlusstreffer durch einen von Mikel Oyarzabal verwandelten Penalty.