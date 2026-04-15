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Champions League Real Madrid und Sporting Lissabon kämpfen ums Comeback

SDA

15.4.2026 - 05:01

Real Madrids Jude Bellingham (rechts) im Zweikampf mit Bayerns Aleksandar Pavlovic
Real Madrids Jude Bellingham (rechts) im Zweikampf mit Bayerns Aleksandar Pavlovic
Keystone

Real Madrid reist mit einem 1:2-Rückstand zum Viertelfinal-Rückspiel nach München, während Arsenal am Mittwoch zuhause gegen Sporting den Halbfinal-Einzug in der Champions League sichern will.

Keystone-SDA

15.04.2026, 05:01

Real Madrid steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Spanier müssen beim FC Bayern München einen Rückstand drehen. Nach der Niederlage im Hinspiel in Madrid braucht der spanische Rekordmeister nun zwingend einen Sieg. Hoffnung macht den Königlichen vor allem die Rückkehr von Stürmer Kylian Mbappé, der trotz einer kürzlich erlittenen Kopfverletzung im Aufgebot steht.

Der französische Nationalspieler hatte sich am Wochenende in der Liga eine Wunde an der Augenbraue zugezogen, konnte jedoch bereits zu Wochenbeginn wieder trainieren. Mit einem sichtbaren Pflaster kehrte er auf den Trainingsplatz zurück und scheint rechtzeitig fit zu werden. Seine Bedeutung für Real ist enorm: Im Hinspiel war Mbappé der einzige Spieler der Madrilenen, der Bayern-Keeper Manuel Neuer überwinden konnte. Der Franzose erzielte den Treffer, der seinem Team eine zumindest halbwegs akzeptable Ausgangsbasis für das Rückspiel lässt.

Ein paar Lücken bei Real

Trainer Alvaro Arbeloa muss in München allerdings auf Aurélien Tchouaméni verzichten, der nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt ist. In der Offensive könnte dafür Jude Bellingham eine noch zentralere Rolle übernehmen. Der Engländer brachte bereits im Hinspiel nach seiner Einwechslung neue Dynamik ins Spiel und dürfte nun von Beginn an für kreative Impulse sorgen. Weiterhin nicht zur Verfügung steht Torhüter Thibaut Courtois, der verletzungsbedingt ausfällt.

Die Bayern gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Vor heimischem Publikum will der deutsche Rekordmeister den Vorteil nutzen und Real früh unter Druck setzen. Insbesondere die Defensive um Captain Neuer präsentierte sich im Hinspiel in Topform und soll erneut die Basis für den Erfolg legen. Gleichzeitig wird die Offensive gefordert sein, um die Madrilenen nicht ins Spiel kommen zu lassen.

Auch Sporting Lissabon muss auswärts siegen

Parallel zum Fight der zwei europäischen Schwergewichte empfängt Arsenal um 21 Uhr Sporting Lissabon zum Rückspiel. Die Engländer gehen nach dem 1:0-Auswärtssieg als Favorit in die Begegnung, stehen jedoch nach zuletzt schwächeren Ergebnissen in der Meisterschaft unter Druck. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen haben für Unruhe gesorgt, wodurch die Champions League für die «Gunners». auch zur Chance wird, neues Selbstvertrauen zu tanken.

Sporting hingegen wittert die Möglichkeit, Vereinsgeschichte zu schreiben und erstmals den Halbfinal zu erreichen. Die Portugiesen zeigten bereits im Hinspiel, dass sie Arsenals Offensive eindämmen können. Mit einer erneut disziplinierte Leistung wollen sie die Überraschung schaffen.

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