Vinicius Junior brachte Real nach 40 Minuten in Führung Keystone

Real Madrid qualifiziert sich an der Klub-WM in den USA mit einem 3:0-Sieg gegen Salzburg für die Achtelfinals. Die Österreicher scheiden aus.

Keystone-SDA SDA

Real musste sich vor 60'000 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Philadelphia etwas gedulden, bis es seine Überlegenheit in Tore umzumünzen vermochte. Vinicius Junior eröffnete nach 40 Minuten den Torreigen, Federico Valverde auf Vorarbeit des Brasilianers doppelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach. Den Schlusspunkt setzte Gonzalo Garcia in der 84. Minute.

Die Mannschaft des neuen Trainers Xabi Alonso, die erneut ohne den erkrankten Kylian Mbappé antrat, bekommt es in den Achtelfinals am Dienstag in Miami mit Juventus Turin zu tun.

Salzburg, das nach den ersten zwei Spielen mit vier Punkten gleichauf mit den Königlichen lag, fiel nach der klaren Niederlage in der Rangliste der Gruppe auf Platz 3 zurück. Anstelle des einstigen österreichischen Serienmeisters schaffte Al Hilal die Qualifikation für die K.o.-Phase. Das Team aus Saudi-Arabien bezwang in Nashville den mexikanischen Vertreter Pachuca 2:0.

Der Achtelfinal-Gegner von Al Hilal wird in der Nacht auf Dienstag in Orlando Manchester City mit Manuel Akanji sein.