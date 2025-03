Sydney Schertenleib verlor mit dem FC Barcelona den Clasico Keystone

Zum ersten Mal seit der Gründung seines Frauenteams vor fünf Jahren gewinnt Real Madrid den Clasico gegen den FC Barcelona.

Vor dem 3:1-Auswärtserfolg am Sonntag in der Meisterschaft hatte Real Madrid 18 Mal in Folge gegen das Frauenteam des Erzrivalen verloren.

Für die Premiere gegen die Champions-League-Siegerinnen der letzten beiden Jahre benötigte Real Madrid auch Glück. Das vermeintliche 2:1 von Barça in der 81. Minute wurde fälschlicherweise wegen Offsides nicht anerkannt. Da es in La Liga F keinen Videoschiedsrichter gibt, konnte der Entscheid nicht korrigiert werden. Etwas später sorgte die Schottin Caroline Weir mit einem Doppelpack für Reals Sieg.

Der FC Barcelona, der in der ersten Halbzeit mit der Schweizerin Sydney Schertenleib spielte, bleibt nach der zweiten Saisonniederlage vier Punkte vor Real Madrid und damit sieben Runden vor Saisonende auf Kurs Richtung 17. Meistertitel in Folge.