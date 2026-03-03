  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kreuzbandriss Real- und Brasilien-Star Rodrygo verpasst die WM

SDA

3.3.2026 - 17:11

Rodrygo verletzte sich nach seiner Einwechslung gegen Getafe
Rodrygo verletzte sich nach seiner Einwechslung gegen Getafe
Keystone

Der brasilianische Flügelstürmer Rodrygo verpasst die WM im kommenden Sommer. Der 25-Jährige von Real Madrid fällt mit einem Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie monatelang aus, wie sein Klub mitteilt.

Keystone-SDA

03.03.2026, 17:11

03.03.2026, 17:39

Rodrygo zog sich die schwere Verletzung am Montagabend in der spanischen Meisterschaft gegen Getafe (0:1) zu, nachdem er zuvor einen Monat verletzungsbedingt hatte pausieren müssen. Real Madrid muss derzeit auch auf Jude Bellingham und Kylian Mbappé verzichten.

Für Brasilien stand Rodrygo bisher 35 Mal im Einsatz und gehörte 2022 in Katar dem WM-Kader der Südamerikaner an. Unter Nationalcoach Carlo Ancelotti kam er zuletzt immer zum Einsatz und wäre bei der WM in den USA, Kanda und Mexiko (11. Juni bis 20. Juli) wohl gesetzt gewesen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

02.03.2026

Meistgelesen

So schlagkräftig ist das iranische Militär
Skifahrerin hängt zwei Minuten am Sessellift fest
Rund 4800 Schweizer sitzen noch immer im Nahen Osten fest +++ Israel soll iranischen Expertenrat bombardiert haben
Iranischer Verteidigungsminister stirbt einen Tag nach Amtsantritt
«Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›»

Videos aus dem Ressort

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gleich zwei Tore.

03.03.2026

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

02.03.2026

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Drohnen-Angriffe in Riad. Ronaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?

Drohnen-Angriffe in RiadRonaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?

WM 2026. Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

WM 2026Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

Noch 100 Tage bis zur WM. Ein Turnier im Schatten von Donald Trump

Noch 100 Tage bis zur WMEin Turnier im Schatten von Donald Trump