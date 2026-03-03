Der brasilianische Flügelstürmer Rodrygo verpasst die WM im kommenden Sommer. Der 25-Jährige von Real Madrid fällt mit einem Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie monatelang aus, wie sein Klub mitteilt.
Rodrygo zog sich die schwere Verletzung am Montagabend in der spanischen Meisterschaft gegen Getafe (0:1) zu, nachdem er zuvor einen Monat verletzungsbedingt hatte pausieren müssen. Real Madrid muss derzeit auch auf Jude Bellingham und Kylian Mbappé verzichten.
Für Brasilien stand Rodrygo bisher 35 Mal im Einsatz und gehörte 2022 in Katar dem WM-Kader der Südamerikaner an. Unter Nationalcoach Carlo Ancelotti kam er zuletzt immer zum Einsatz und wäre bei der WM in den USA, Kanda und Mexiko (11. Juni bis 20. Juli) wohl gesetzt gewesen.