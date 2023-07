Real-Neuzugang Joselu schiesst magisches Tor gegen ManUtd Real Madrid gewinnt das Testspiel gegen Manchester United 2:0. Beim Sieg spielen sich zwei Nezugänge ins Rampenlicht: Jude Bellingham und Joselu. 28.07.2023

Nein, wir wollen es gar nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Aber warum sollten wir dir dieses Traumtor von Joselu nicht zeigen, über das wir mit unseren Freunden sprechen würden? Ein Sahnetor und natürlich stellt sich dann sogleich die Frage: Braucht Real Madrid Kylian Mbappé überhaupt? Spätestens hier dürften die Meinungen auseinander gehen. Und was ist deine Meinung? Lass es uns wissen …

Mit Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus Turin und der AC Milan bestreiten sechs europäische Topclubs die Soccer Champions Tour 2023 in den USA. In hochmodernen Arenen geht es für die Fussball-Giganten aus Spanien, England und Italien in einem ersten Kräftemessen nicht nur darum, sich den Feinschliff für die neue Spielzeit zu holen, sondern auch um jede Menge Prestige.