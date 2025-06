Jude Bellingham brachte Real Madrid 1:0 in Front. IMAGO/Sportimage

Trotz langer Unterzahl gewinnt Real Madrid an der Klub-WM in den USA gegen die mexikanische Equipe Pachuca 3:1. Juventus Turin besiegt Wydad Casablanca aus Marokko 4:1.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Juventus Turin gewinnt auch das zweite Spiel der Klub-WM. Nach dem 5:0 gegen Al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate) gewinnen die Italiener gegen Wydad Casablanca (Marokko) 4:1.

Nach dem 1:1 gegen Al-Hilal fährt Real Madrid unter Xabi Alonso den ersten Sieg ein. Die Madrilenen bezwingen die Equipe Pachuca (Mexiko) 3:1. Bereits nach sieben Minuten war Real in Unterzahl. Mehr anzeigen

Real Madrid war mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Al-Hilal in die Ära von Trainer Xabi Alonso gestartet. Nun gab es den ersten Sieg, obwohl die Madrilenen in Charlotte gegen Pacucha ab der 7. Minute in Unterzahl spielen musste. Raul Asencio erhielt die Rote Karte, nachdem er den enteilten Salomon Rondon vor dem Strafraum zu Boden gezogen hatte.

In der Statistik der «expected goals» erreichten die Mexikaner in der ersten Halbzeit einen Wert von 1,07 (total 1,54), bei Real betrug er 0,71 (1,06). Dennoch führten die Königlichen zur Pause dank Toren von Jude Bellingham (35.) und Arda Güler 2:0. In der 18. Minute verhinderte Reals Goalie Thibaut Courtois gleich zweimal das 0:1, zuerst parierte er einen strammen Schuss von Kenedy, dann war der Belgier auch beim Nachschuss aus kurzer Distanz von Alan Bautista zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit kam Pacucha dem Anschlusstreffer mehrmals nahe, ehe Federico Valverde in der 70. Minute auf 3:0 erhöhte. In der 80. Minute wurde der grosse Aufwand der Mexikaner doch noch belohnt. Elias Montiel traf, nachdem der Madrilene Aurélien Tchouaméni entscheidend abgefälscht hatte. Pacucha verzeichnete nicht weniger als elf Schüsse auf das gegnerische Tor, bei Real waren es deren drei! Das sagt alles aus.

Pacucha kann nach der zweiten Niederlage die Achtelfinals nicht mehr erreichen. Real trifft im letzten Gruppenspiel in der Nacht auf Freitag auf Salzburg.

Juventus erneut souverän

Juventus Turin bekundete auch gegen Wydad keine Mühe. Nach 16 Minuten führten die Turiner in Philadelphia bereits mit zwei Treffern. Das 1:0 (6.) war ein Eigentor von Abdelmounaim Boutouil, das 2:0 schoss der 20-jährige Türke Kenan Yildiz, der in der 69. Minute auch das 3:1 erzielte und nun bei drei Toren an diesem Turnier steht. Den Schlusspunkt setzte Dusan Vlahovic in der Nachspielzeit mit einem verwandelten Penalty. Für den Anschlusstreffer der Marokkaner zeichnete Thembinkosi Lorch verantwortlich.

Schon das erste Spiel hatte Juventus gegen Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5:0 klar gewonnen. Zum Abschluss der Vorrunde ist am Donnerstag Titelverteidiger Manchester City der Gegner. Dann dürften die Turiner deutlich mehr gefordert werden.