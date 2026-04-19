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Spanien Real Sociedad gewinnt den Cup

SDA

19.4.2026 - 07:30

Die Spieler von Real Sociedad feiern den Cupsieg
Die Spieler von Real Sociedad feiern den Cupsieg
Keystone

Real Sociedad gewinnt den spanischen Cup. In Sevilla siegen die Basken gegen Atlético Madrid mit 4:3 im Penaltyschiessen.

Keystone-SDA

19.04.2026, 07:30

Zwei Paraden von Goalie Unai Marrero gegen die Atlético-Stars Alexander Sörloth und Julian Alvarez gleich zum Auftakt des finalen Akts waren für die Mannschaft von Langzeittrainer Diego Simeone zu viel. Aufseiten des Aussenseiters vergab lediglich Orri Oskarsson.

Zuvor hatten die Madrilenen das Geschehen zweimal ausgeglichen. Alvarez erzielte in der 83. Minute das 2:2 und rettete sein Team so in die Verlängerung. In dieser traf der Atlético-Stürmer nur das Lattenkreuz.

Für Real Sociedad war es nach 1909, 1987 und 2020 der vierte Cupsieg der Klubgeschichte.

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