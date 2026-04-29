Real-Präsident Florentino Pérez sucht einen neuen Trainer – es gibt einen klaren Favoriten

Florentino Perez, Eigentümer von Real Madrid Keystone

Florentino Pérez sucht einen Nachfolger für Alvaro Arbeloa auf der Trainerbank von Real Madrid. Unter den Favoriten befindet sich ein alter Bekannter: José Mourinho.

Igor Sertori bfi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid ist auf der Suche nach einem Ersatz für Alvaro Arbeloa, der nach der Trennung von Xabi Alonso befördert wurde.

Florentino Pérez scheint auf den einen ehemaligen Real-Trainer setzen zu wollen: José Mourinho.

Der Real-Präsident hat die Auswahl persönlich in die Hand genommen. Mehr anzeigen

Inmitten der Turbulenzen, die nach der Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid herrschen, kursieren bereits Gerüchte was die möglichen Optionen des Vereins für die Nachfolge von Alonsos-Nachfolger Álvaro Arbeloa angeht.

José Mourinho sorgt dabei in Madrid mal wieder für Gesprächsstoff. Wie «The Athletic» und «beinsports» berichten, soll der Portugiese die besten Chancen auf die Nachfolge Arbeloas im Sommer haben.

Den Berichten zufolge soll sich Real-Präsident Florentino Pérez persönlich um den Auswahlprozess gekümmert haben und «The Special One» als den richtigen Mann auserkoren haben, um den Verein wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Wie er es während seiner Zeit bei den «Königlichen» zwischen 2010 und 2013 schon einmal getan hat.

Mourinhos Zeit bei Real

In seiner Zeit in der spaninschen Hauptstadt gewann der Portugiese eine Meisterschaft und einmal die Copa del Rey gegen Pep Guardiolas FC Barcelona. In der Champions League scheiterte Real jeweils immer im Halbfinale an Barcelona, Bayern München und in Mourinhos letztem Jahr an Borussia Dortmund.

José Mourinho steht seit September 2025 an der Seitenlinie von Benfica Lissabon. Keystone

Pérez soll darauf hoffen, dass Mourinho derjenige ist, der die Madrilenen zurück auf den europäischen Thron führen kann. Um die erfolgsverwöhnten Königlichen zum ersehnten 16. Champions-League-Titel zu führen.

Mourinho hat bei Benfica eine Ausstiegsklausel

Der 63-Jährige steht bei Benfica Lissabon eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel von knapp 2,8 Millionen Franken haben. Sollte Florentino Pérez im Sommer tatsächlich ernst machen, dürfte diese Ausstiegsklausel auch keine allzu grosse Hürde für Real darstellen.

Neben Mourinho werden in den spanischen Medien weitere grosse Namen als mögliche Kandidaten für den Job in Madrid gehandelt. Darunter Mauricio Pochettino (Nationaltrainer der USA), Massimiliano Allegri (AC Mailand), Didier Deschamps (Nationaltrainer von Frankreich) und Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart).