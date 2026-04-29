Real-Präsident Florentino Pérez sucht einen neuen Trainer – es gibt einen klaren Favoriten

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Begehrtester Trainerstuhl im Fussball Real-Präsident Florentino Pérez sucht einen neuen Trainer – es gibt einen klaren Favoriten

bfi

29.4.2026

Florentino Perez, Eigentümer von Real Madrid
Florentino Perez, Eigentümer von Real Madrid
Keystone

Florentino Pérez sucht einen Nachfolger für Alvaro Arbeloa auf der Trainerbank von Real Madrid. Unter den Favoriten befindet sich ein alter  Bekannter: José Mourinho.

Igor Sertori

29.04.2026, 18:45

29.04.2026, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid ist auf der Suche nach einem Ersatz für Alvaro Arbeloa, der nach der Trennung von Xabi Alonso befördert wurde.
  • Florentino Pérez scheint auf den einen ehemaligen Real-Trainer setzen zu wollen: José Mourinho.
  • Der Real-Präsident hat die Auswahl persönlich in die Hand genommen.
Mehr anzeigen

Inmitten der Turbulenzen, die nach der Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid herrschen, kursieren bereits Gerüchte was die möglichen Optionen des Vereins für die Nachfolge von Alonsos-Nachfolger Álvaro Arbeloa angeht.

José Mourinho sorgt dabei in Madrid mal wieder für Gesprächsstoff. Wie «The Athletic» und «beinsports» berichten, soll der Portugiese die besten Chancen auf die Nachfolge Arbeloas im Sommer haben.

Den Berichten zufolge soll sich Real-Präsident Florentino Pérez persönlich um den Auswahlprozess gekümmert haben und «The Special One» als den richtigen Mann auserkoren haben, um den Verein wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Wie er es während seiner Zeit bei den «Königlichen» zwischen 2010 und 2013 schon einmal getan hat.

Mourinhos Zeit bei Real 

In seiner Zeit in der spaninschen Hauptstadt gewann der Portugiese eine Meisterschaft und einmal die Copa del Rey gegen Pep Guardiolas FC Barcelona. In der Champions League scheiterte Real jeweils immer im Halbfinale an Barcelona, Bayern München und in Mourinhos letztem Jahr an Borussia Dortmund.

José Mourinho steht seit September 2025 an der Seitenlinie von Benfica Lissabon.
José Mourinho steht seit September 2025 an der Seitenlinie von Benfica Lissabon.
Keystone

Pérez soll darauf hoffen, dass Mourinho derjenige ist, der die Madrilenen zurück auf den europäischen Thron führen kann. Um die erfolgsverwöhnten Königlichen zum ersehnten 16. Champions-League-Titel zu führen.

Mourinho hat bei Benfica eine Ausstiegsklausel

Der 63-Jährige steht bei Benfica Lissabon eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel von knapp 2,8 Millionen Franken haben. Sollte Florentino Pérez im Sommer tatsächlich ernst machen, dürfte diese Ausstiegsklausel auch keine allzu grosse Hürde für Real darstellen.

Neben Mourinho werden in den spanischen Medien weitere grosse Namen als mögliche Kandidaten für den Job in Madrid gehandelt. Darunter Mauricio Pochettino (Nationaltrainer der USA), Massimiliano Allegri (AC Mailand),  Didier Deschamps (Nationaltrainer von Frankreich) und Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart).

Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego. Jetzt ist es noch grösser.»

Mourinho: «Ich kam mit einem grossen Ego. Jetzt ist es noch grösser.»

José Mourinho beschreibt sich selbst als «the Special One». Ein Porträt über den einzigen Trainer, der alle drei UEFA-Wettbewerbe gewonnen hat.

10.12.2025

Meistgelesen

So geht's weiter, wenn der Wal aus dem Kahn schwimmt +++ «Tier dürfte kaum überleben»
Streit um Wohnungen in Basel – Luxus-Apartments statt günstiger Mieten
Schweizer Bio-Erdbeeren gibt's jetzt schon im April
«The Ski must go on» – Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere fort
Real-Präsident Florentino Pérez sucht einen neuen Trainer – es gibt einen klaren Favoriten

Fussball Videos

Eberechi Eze: «Wir wissen was möglich ist»

Eberechi Eze: «Wir wissen was möglich ist»

28.04.2026

Eberechi Eze träumt mit Arsenal vom Final

Eberechi Eze träumt mit Arsenal vom Final

28.04.2026

Simeone: «Unglaublich schön im Halbfinal zu stehen»

Simeone: «Unglaublich schön im Halbfinal zu stehen»

29.04.2026

Leiden und Leidenschaft – die DNA von Atlético Madrid

Leiden und Leidenschaft – die DNA von Atlético Madrid

29.04.2026

Eberechi Eze: «Wir wissen was möglich ist»

Eberechi Eze: «Wir wissen was möglich ist»

Eberechi Eze träumt mit Arsenal vom Final

Eberechi Eze träumt mit Arsenal vom Final

Simeone: «Unglaublich schön im Halbfinal zu stehen»

Simeone: «Unglaublich schön im Halbfinal zu stehen»

Leiden und Leidenschaft – die DNA von Atlético Madrid

Leiden und Leidenschaft – die DNA von Atlético Madrid

Mehr Videos

Mehr Fussball

Harte Strafe nach Faustschlag. Saragossa-Goalie wird lange gesperrt

Harte Strafe nach FaustschlagSaragossa-Goalie wird lange gesperrt

Fehlendes Barrage-Stadion. Aarau-Boss Burki kritisiert GC scharf: «Eine absolute Katastrophe»

Fehlendes Barrage-StadionAarau-Boss Burki kritisiert GC scharf: «Eine absolute Katastrophe»

Franzose verlässt den Klub im Sommer. Zum Abschied aus Madrid will Antoine Griezmann eine alte Wunde stillen

Franzose verlässt den Klub im SommerZum Abschied aus Madrid will Antoine Griezmann eine alte Wunde stillen

Reaktionen zu #PSGFCB. «Das muss das beste Fussballspiel aller Zeiten sein»

Reaktionen zu #PSGFCB«Das muss das beste Fussballspiel aller Zeiten sein»

Stimmen zum Spiel. Kimmich: «Auch Paris hatte das Gefühl, dass wir das bessere Team waren»

Stimmen zum SpielKimmich: «Auch Paris hatte das Gefühl, dass wir das bessere Team waren»