  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehr VAR, weniger Zeitspiel Regel-Revolution im Fussball: Bald werden auch Eckbälle und Gelb-Rote Karten überprüft

dpa

2.3.2026 - 10:30

Einblick beim VAR in Volketswil

Einblick beim VAR in Volketswil

Im Rahmen der «Week of the Referee» gewähren die Schweizer Schiedsrichter einen einmaligen Blick hinter die Kulissen.

19.10.2023

Mehr Macht für den Video-Schiedsrichter: Bald kann der VAR auch Eckbälle und bestimmte Gelbe Karten prüfen. Zeitspiel soll weiter unterbunden werden. Was sich im Fussball schon bei der WM ändern kann.

DPA

02.03.2026, 10:30

02.03.2026, 10:37

Der Video-Schiedsrichter im Fussball erhält deutlich mehr Macht und dürfte damit noch öfter kontroverse Diskussionen auslösen. Die internationalen Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) beschlossen in Wales weitreichende Reformen. Die neuen Bestimmungen könnten bereits bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer gelten. 

In der Bundesliga dürften sie ab nächster Saison Anwendung finden. Die Reaktionen auf die Regel-Revolution fallen unterschiedlich aus: Während der Mainzer Trainer Urs Fischer und Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer Kritik äussern, sieht Leverkusens Coach Kasper Hjulmand durchaus positive Ansätze.

VAR kann Platzverweis korrigieren

Künftig darf der Video-Assistent auch bei Eckbällen eingreifen. «Sofern die Überprüfung sofort und ohne Verzögerung der Spielfortsetzung durchgeführt werden kann», heisst es in der Mitteilung. So soll verhindert werden, dass ein zu Unrecht zugesprochener Eckstoss direkt zu einem Tor führt.

Gecheckt werden bald auch Gelbe Karten, die zu einem Platzverweis führen. Nicht kontrolliert werden hingegen erste Gelbe Karten oder nicht geahndete Verwarnungen, die zu einer Gelb-Roten Karte hätten führen können – es sei denn, nachweislich wurde der falsche Spieler oder das falsche Team bestraft.

Der VAR-Room in Volketswil.
Der VAR-Room in Volketswil.
Keystone

Der Mainzer Trainer Urs Fischer findet die neuen Regeln «ein bisschen übertrieben». Man müsse aufpassen, dass es nicht zu viele Regeln seien, weil es die Arbeit des Schiedsrichters erschwere. 

Schluss mit Zeitspiel: Countdown läuft!

Der Kampf gegen Zeitspiel geht in die nächste Runde. Aufbauend auf der Acht-Sekunden-Regel für Torhüter bei Abschlägen wird das Countdown-Prinzip künftig auch auf Einwürfe und Abstösse angewendet. «Wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass ein Einwurf oder Abstoss zu lange dauert oder absichtlich verzögert wird, startet er einen visuellen Countdown von fünf Sekunden», erklärten die Regelhüter.

Läuft die Zeit ab, ohne dass der Ball im Spiel ist, folgt die Strafe: Der Einwurf geht an den Gegner; ein verspäteter Abstoss wird mit einem Eckstoss für die andere Mannschaft geahndet.

Hitzige Debatte nach Platzverweisen. «Noch fälschere Rote» – Meier zerlegt VAR-Nacht in der Champions League

Hitzige Debatte nach Platzverweisen«Noch fälschere Rote» – Meier zerlegt VAR-Nacht in der Champions League

Bayer Leverkusens Trainer Hjulmand begrüsste die Entscheidung. «Es ist eine gute Idee, ein bisschen mehr Fussball zu spielen», befand der Däne. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Kinhöfer sprach hingegen von einem falschen Ansatz. «Es wird noch mehr auf den Schiedsrichter abgewälzt. Man will eine höhere Nettospielzeit, warum führt man dann nicht die Nettospielzeit ein? Lass zweimal 30 Minuten spielen, zweimal 35 Minuten», sagte der 57-Jährige im ZDF.

Behandelte Spieler müssen eine Minute draussen bleiben

Auch bei Auswechslungen wird das Tempo angezogen. Spieler, die ausgewechselt werden, müssen das Feld künftig spätestens zehn Sekunden nach Anzeige der Tafel verlassen. Geschieht das nicht, darf der Ersatzspieler erst bei der nächsten Spielunterbrechung eingewechselt werden – bis dahin spielt das Team also in Unterzahl.

Ein Spieler, der behandelt wurde, muss mindestens eine Minute warten, bis er wieder auf den Platz zurückkehren darf.
Ein Spieler, der behandelt wurde, muss mindestens eine Minute warten, bis er wieder auf den Platz zurückkehren darf.
Keystone

Zudem gilt bei Verletzungen eine neue Regel: In Zukunft muss ein Spieler, der behandelt wurde, mindestens eine Minute warten, bis er wieder auf den Platz zurückkehren darf. So will man verhindern, dass sich Spieler behandeln lassen, um Zeit zu schinden.

Mutmasslicher Rassismus-Vorfall beschäftigt Ifab 

Im Hintergrund wird derweil bereits an den nächsten Neuerungen gearbeitet. Das Gremium kündigte an, über Massnahmen für Fälle beraten zu wollen, in denen «Spieler während des Spiels ihren Mund bedecken, wenn sie den Gegner konfrontieren».

Beim mutmasslichen Rassismus-Vorfall im Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon soll Lissabons Profi Gianluca Prestianni den Brasilianer Vinícius Júnior als «Affe» bezeichnet haben. Der Benfica-Profi bestreitet das, er hatte sich in der Szene das Trikot vor den Mund gezogen.

Reif über Rassismus-Vorfall um Vinicius. «Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel, aber er verdient eine Chance auf Wiedergutmachung»

Reif über Rassismus-Vorfall um Vinicius«Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel, aber er verdient eine Chance auf Wiedergutmachung»

Ausserdem wollen die Regelhüter künftig einen passenden Umgang dafür finden, wenn «Spieler einseitig beschliessen, das Spielfeld als Protest gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters zu verlassen». Zuletzt gab es solch einen Fall im Endspiel des Afrika-Cups zwischen Senegal und Marokko im Januar.

Das könnte dich auch interessieren

Lukas Görtler: «Ich bin absolut kein Fan vom VAR»

Lukas Görtler: «Ich bin absolut kein Fan vom VAR»

Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Lukas Görtler mit Referee Lionel Tschudi und Schiri-Boss Sascha Amhof über den härtesten Job im Fussball-Business: Schiedsrichter.

19.10.2023

Meistgelesen

US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Videos aus dem Ressort

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

01.03.2026

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

01.03.2026

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

01.03.2026

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Steffen: «Ich bin extrem hässig»

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

Frey: «Wir haben gebissen und gekämpft»

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

Scheiblehner: «Die Erleichterung ist gross»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Reiten. Steve Guerdat siegt im Weltcup-Springen von Helsinki

ReitenSteve Guerdat siegt im Weltcup-Springen von Helsinki

Wintersport. Ehepaar Caviezel scheitert in Polen in den Viertelfinals

WintersportEhepaar Caviezel scheitert in Polen in den Viertelfinals

Skicross. Lack bei weiterem Sieg von Näslund auf dem Podest

SkicrossLack bei weiterem Sieg von Näslund auf dem Podest