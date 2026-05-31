Regenschauer sorgt bei Nati-Testspiel für kuriosen Unterbruch

Aufgrund des starken Regens rollte der Ball im Kybunpark kaum noch KEYSTONE

Beim souveränen 4:1-Sieg der Nati gegen Jordanien im letzten Testspiel vor der Abreise in die USA kam es zu einem kuriosen Ende. Schiedsrichter Saggi beendete die Partie gleich zweimal.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein heftiges Gewitter führte dazu, dass das Testspiel der Schweiz in St. Gallen kurz vor Schluss vorzeitig beendet zu sein schien.

Spieler und Fans gingen bereits von einem Spielende aus, ehe die Teams nach einer Unterbrechung nochmals auf den Platz zurückkehrten.

Die letzten drei Minuten wurden trotz schwieriger Bedingungen noch gespielt, damit die Partie offiziell gewertet werden konnte. Mehr anzeigen

Kurz vor dem Ende des Testspiels zog ein heftiges Gewitter im Kybunpark in St. Gallen auf. Der immer stärker werdende Regen, sowie Blitze und Donner sorgten dann dafür, dass der Unparteiische Rohit Saggi aus Norwegen die Partie nach 88. Minuten scheinbar bereits beendete.

Das Team von Murat Yakin drehte bereits eine Ehrenrunde durch die Arena und liess sich von den übriggebliebenen Fans im strömenden Regen feiern. Für die meisten schien es, als sei die Partie nun bereits vorbei. Dies bestätigte auch Manuel Akanji im Interview beim SRF im Anschluss an die Partie: «Der Schiri hat uns auch schon gesagt, das Spiel sei fertig, die ersten haben schon angefangen zu Essen.»

Nach einer Pause kamen die Teams dann aber doch wieder aufs Feld zurück, um die verbliebenen drei Minuten zu Ende zu spielen, da die Partie ansonsten nicht gewertet werden kann. Der Ball rollte auf dem durchnässten Rasen im Kybunpark zwar kaum noch und auch der VAR hatte seine Sachen bereits gepackt. Doch in den letzten drei Minuten der Partie passierte ohnehin nicht mehr viel. Ehe der norwegische Unparteiische das Spiel dann doch endgültig beendete.

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