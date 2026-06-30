Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinal sensationell an Paraguay und muss die Koffer packen. Marcel Reif spricht über die Probleme beim DFB und die Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann.

Marcel Reif über …

… die Probleme beim DFB

Da hat diese WM ihre erste Sensation. Die Deutschen wieder mal raus. Und zwar auf nicht mal halber Strecke, wie schon bei den letzten beiden WMs. Was liegt da im Argen? Naja, es ist die glorreiche Geschichte, die sie regelmässig vor sich hertragen und der sie hinterherlaufen. Sie waren halt Weltmeister, zuletzt 2014, so lange ist das gar nicht her. Und danach haben sie irgendwo den Anschluss verpasst. Sie dachten sich, dass es schon wieder irgendwo vom Baum Weltklasse-Spieler runterregnen wird, aus denen man ganz leicht eine Mannschaft formen kann. Das haben die Franzosen anders begriffen, die Spanier haben es anders begriffen und auch die Schweizer haben es im Übrigen anders begriffen.

Talente muss man finden, muss man sichten, muss man ausbilden. Man muss taktisch auf höchstem Niveau sein. Das ist in Deutschland richtig schiefgegangen. Und jetzt fahren sie regelmässig zu Turnieren, erzählen, wie super die Stimmung im Camp ist. Nur auf dem Platz kriegst du nichts zu sehen. Hier waren nicht böse Mächte am Zuge, sondern sie sind gegen eine Mannschaft wie Paraguay aus dem bestenfalls mittleren Regal kläglich ausgeschieden.

… den Unterschied zur Schweizer Nati

Sie haben es halt besser. Das viel kleinere Land, ein Zehntel der Bevölkerung nur, aber eine prima Talentsichtung, eine prima Ausbildung und die Ansprüche sind anders. Obwohl manchmal, wenn man die Schweizer Zeitungen liest, denkt man auch: Du, also unter Weltmeistertitel darfst nicht sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn nicht, dann ist etwas los! Nein, wenn man das nüchtern betrachtet: Dass sich die Schweiz regelmässig für alle grossen Turniere qualifiziert, ist grossartig. Es ist kein Wunder – weil ein super Job gemacht wird.

… den Leistungsausweis von Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat natürlich pflichtschuldigst gesagt: ‹Ich bin keiner, der wegläuft und stehe bereit.› Bereit, wozu? Er ist ein sehr junger Trainer. Ich habe immer gesagt, er hat bisher noch nichts gewonnen und nichts gross verloren. Doch jetzt hat er richtig was verloren. Jetzt steht er für dieses klägliche Scheitern dieser deutschen Nationalmannschaft mit viel Talent.

Eine Mannschaft waren sie nicht und hatten viele Problemzonen. Aber sie haben viel Talent. Dieses Talent haben sie nicht auf den Platz gebracht – wegen Verletzungen wie bei Musiala oder nach einer langen und schwierigen Saison in England wie bei Wirtz. Sie haben keinen richtigen Mittelstürmer, aber Havertz kann es doch eigentlich. Also, man könnte jetzt alle Mannschaftsteile durchgehen.

… die Zukunft von Nagelsmann

Wir haben einen Bundestrainer, der stur ist, der Kimmich auf dem rechten Verteidigerposten gelassen hat, bis gestern, 20 Minuten vor Schluss, als alle Fälle wegzuschwimmen schienen. Und so ist es dann auch gekommen. Das war grundsätzlich eine falsche Entscheidung.

Zudem gab es viele Kommunikationsfehler, viel Unruhe – selber hervorgerufen und nicht besonders gut damit umgegangen. Also mir fehlt im Moment die Fantasie, wie es mit diesem Trainer weitergehen könnte. So weiter kann es jedenfalls nicht gehen, das wird die deutsche Öffentlichkeit nicht schlucken. Dazu war das eben kein einmaliger Ausrutscher, sondern in der Reihe der Desaster Russland und Katar nur der nächste klägliche Schritt.

… Jürgen Klopp als Nachfolge-Kandidat

Klopp ist ja hinter der Tür nicht mal gross versteckt, sondern er guckt ja hin und wieder ums Eck und sagt dann: ‹Die Mannschaft stellt wer auf? Nagelsmann? Ja, noch bis September.› Das war eine geradezu skandalöse Unverschämtheit, die Nagelsmann den Job sicher nicht leichter gemacht hat.

Jürgen Klopp ziert sich zwar noch. Aber mir fehlt die Fantasie, wie Nagelsmann weitermachen könnte, und mir fehlt genauso die Fantasie, wie Klopp sich wehren könnte, wenn die ganze Republik aufschreit: ‹Jürgen, du musst uns jetzt retten›.

Doch mit Hand auflegen wird es nicht gehen. Du wirst einiges verändern müssen. Du wirst nochmal gucken müssen, wie läuft es in den deutschen Nachwuchszentren. In der Schweiz dürfen junge Spieler spielen, wenn sie halbwegs was können. Aber es ist eine andere Liga, man muss auch fair bleiben. Bayern München ist kein Ausbildungsverein. Bis da ein Lennart Karl gleich spielen darf, muss der schon wirklich überragend sein. Und du brauchst halt einen mutigen Trainer wie Vincent Kompany.

Klopp hat eine grosse Geschichte und wird sich kaum verweigern können. Für mich allerdings ist das Kapitel Julian Nagelsmann als Bundestrainer Geschichte.

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