Christine Sinclair nach einem ihrer 190 Tore für Kanada Keystone

Die kanadische Angreiferin Christine Sinclair, beste Länderspiel-Torschützin der Geschichte, tritt Ende Jahr aus dem Nationalteam zurück.

Die 40-Jährige bestritt in den letzten 23 Jahren 327 Länderspiele und erzielte dabei 190 Treffer.

Sinclair war an sechs Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen dabei. 2021 in Tokio holte sie mit Kanada die Goldmedaille. Ihr letztes Länderspiel dürfte sie am 31. Oktober gegen Brasilien bestreiten.

Bei den Männern ist der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 127 Toren (in 203 Matches) der beste Länderspiel-Torschütze.

SDA