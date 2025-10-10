Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück» In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er. 09.10.2025

In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er.

Es gibt Fussballer, welche ihre halbe Karriere beim Physiotherapeuten und im Reha-Zentrum verbringen. Und dann gibt es Spieler wie Remo Freuler, die so gut wie nie verletzt ausfallen. 2019 hat er bei Atalanta mal ein Spiel verpasst, 2022 zwangen ihn muskuläre Probleme zu einer zweiwöchigen Pause und im März dieses Jahres musste der Routinier wegen einer Grippe für zwei Nati-Spiele absagen.

Sonst blieb der 33-Jährige immer von Verletzungen verschont. Was ist sein Geheimnis? «Ich mache nichts Aussergewöhnliches. Ich schaue auf meinen Körper und ernähre mich gut», sagt Freuler am Tag vor dem wichtigen WM-Quali-Spiel in Schweden an der Medienkonferenz. «Ich habe einen guten Lifestyle.»

Als zentralen Mittelfeldspieler läuft Freuler zwar sehr viel, aber muss nur selten zum Sprint ansetzen. «Vielleicht hilft es, dass ich nicht so schnell bin. Deshalb bin ich nicht so anfällig auf Zerrungen und Muskelverletzungen», schmunzelt er. «Ich denke, da ist auch ein bisschen Glück dabei. Vielleicht ist es bei mir auch angeboren.»

