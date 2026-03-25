  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dritter WM-Gegner der Nati gesucht Remo Freuler: «Ich wünsche mir, dass Italien die Quali packt»

Jan Arnet

25.3.2026

Remo Freuler blickt mit Vorfreude auf die Duelle gegen Deutschland und Norwegen.
Remo Freuler blickt mit Vorfreude auf die Duelle gegen Deutschland und Norwegen.
Keystone

Vor den Testspielen gegen Deutschland und Norwegen spricht Nati-Star Remo Freuler an einer Medienkonferenz über die Vorfreude aufs «Derby» gegen den grossen Nachbarn, seine ungewisse Zukunft und die WM.

Jan Arnet

25.03.2026, 09:15

25.03.2026, 10:07

293 Spiele hat Remo Freuler bereits in der Serie A absolviert. Der Rekord von Stephan Lichtsteiner als Spieler mit den meisten Einsätzen in Italiens Fussball-Oberhaus ist nur noch acht Partien entfernt. Genau acht Spiele sind in dieser Serie-A-Saison noch zu spielen. Gut möglich also, dass Freuler den Rekord des Ex-Nati-Kollegen Lichtsteiner egalisiert – und dann Italien verlässt?

Freulers Vertrag bei Bologna läuft im Sommer aus. Was danach kommt, sei völlig offen, erklärt der 33-Jährige am Mittwoch an der Medienkonferenz im deutschen Horben. «Ich weiss es selber noch nicht. Ich habe einige Pläne, aber was genau passiert, wird sich im Sommer zeigen.»

Seit 2016 spielt Freuler in der Serie A – mit Ausnahme von einem Jahr bei Premier-Ligist Nottingham (Saison 2022/23). «Ich bin nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben, aber ich schaue mir alle Optionen an», sagt er. Nur eines ist sicher: «Eine Rückkehr in die Schweiz kann ich mir momentan nicht vorstellen.»

Freuler wünscht sich Italien als vierten WM-Gruppengegner

Seine Verbundenheit mit Italien ist gross. So wünscht sich Freuler auch, dass die Azzurri die WM-Playoffs überstehen und sich nach 2014 endlich wieder einmal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren können. «Ich hoffe, dass wir in den USA gegen sie spielen können.»

Zeitplan, Modus, Iran-Krieg. Der dritte Nati-Gegner wird noch gesucht – so laufen die WM-Playoffs

Zeitplan, Modus, Iran-KriegDer dritte Nati-Gegner wird noch gesucht – so laufen die WM-Playoffs

Es wäre das zweite Gruppenspiel für die Schweiz an der WM. Der Auftakt erfolgt am 13. Juni gegen Katar. Freuler gibt sich jetzt schon optimistisch: «Es wird wichtig sein, gut ins Turnier zu starten, damit wieder eine Euphorie entfacht werden kann. Ich denke, dann ist einiges möglich für uns.» Zum Gruppen-Abschluss trifft die Schweiz dann noch auf Kanada.

Vorfreude aufs «Derby» gegen Deutschland

Jetzt stehen aber zunächst einmal die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen auf dem Programm. Auf das Duell gegen die Deutschen am Freitag freut sich der Mittelfeldspieler ganz besonders: «Es ist wie ein Derby für uns. In der Vergangenheit hatten wie sehr gute und intensive Duelle gegen sie. Das wird sicher auch am Freitag so sein.»

An der EM 2024 in Deutschland holte sich die Schweiz beinahe den Sieg, erst in der Nachspielzeit konnten die Gastgeber noch ausgleichen. Freuler: «Wir haben gezeigt, dass wir mit den Top-Teams auf Augenhöhe sind. Ich denke, das wird auch am Freitag so sein, wir werden uns sicher nicht verstecken.»

Mehr zur Nati

Das Programm der Schweizer Nati

  • Montag, 23. März: Zusammenzug in Horben DE
  • Donnerstag, 26. März: Abreise nach Basel
  • Freitag, 27. März, 20:45 Uhr: Testspiel Schweiz – Deutschland in Basel
  • Montag, 30. März: Abreise nach Norwegen
  • Dienstag, 31. März, 18:00 Uhr: Testspiel Norwegen – Schweiz in Oslo
Mehr anzeigen
Yakin über dritten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Yakin über dritten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

19.03.2026

Meistgelesen

So verschwenderisch geht die US-Luftabwehr am Persischen Golf mit sündhaft teuren Raketen um
Starker Lauf: Meillard fliegt zur klaren Bestzeit
Grenier verblüfft mit der Bestzeit ++ Rast in Lauerstellung ++ Aicher setzt Shiffrin unter Druck
Pro Senectute fordert verschärfte Vorschriften für ältere Autofahrer
Fühlst du dich schlapp? Dieses Virus steckt gerade in der Luft

Fussball-News

Nati-Trainer vor Playoffs. Murat Yakin über dritten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Nati-Trainer vor PlayoffsMurat Yakin über dritten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Er verlässt den Klub als Legende. Liverpool bestätigt Abgang von Superstar Mohamed Salah

Er verlässt den Klub als LegendeLiverpool bestätigt Abgang von Superstar Mohamed Salah

Fragen und Antworten vor Test-Kracher. Weshalb sich die Nati in Deutschland vorbereitet und Yakin einiges ausprobieren will

Fragen und Antworten vor Test-KracherWeshalb sich die Nati in Deutschland vorbereitet und Yakin einiges ausprobieren will

Rekordtorschütze zieht weiter. Griezmann wechselt im Sommer von Atlético in die MLS

Rekordtorschütze zieht weiterGriezmann wechselt im Sommer von Atlético in die MLS

Spieler und Schiedsrichter verwickelt. Ein Wettskandal erschüttert den tschechischen Fussball

Spieler und Schiedsrichter verwickeltEin Wettskandal erschüttert den tschechischen Fussball