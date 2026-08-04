Er tritt die Nachfolge von Emerse Faé an. Der ivorische Verband gab die Verpflichtung in den sozialen Netzwerken bekannt.

Renard war bereits zwischen 2014 und 2015 Trainer der «Elefanten» aus Westafrika und gewann mit ihnen den Afrika-Cup. An der letzten WM hatte der 57-Jährige für das letzte Gruppenspiel Tunesien betreut.