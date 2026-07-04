Tunesien Renard tritt gleich wieder ab

Hervé Renard tritt nach den zwei WM-Partien gegen Japan und die Niederlande bereits wieder ab als tunesischer Nationaltrainer

Der französische Trainer Hervé Renard, der bei Tunesien nach dem ersten WM-Spiel die Nachfolge von Sabri Lamouchi antrat, tritt nach den beiden Niederlagen gegen Japan (0:4) und die Niederlande (1:3) bereits wieder ab. Renard geht davon aus, dass er auch in Zukunft wieder afrikanische Teams trainieren wird – wegen «des Respekts, der mir dort entgegengebracht wird».