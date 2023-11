Böni: «Die Kritik an Murat Yakin kann ich nur schwer nachvollziehen»

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt in Rumänien das letzte Gruppenspiel der EM-Qualifikation. Im Spiel geht es um Platz eins der Gruppe. Thema Nummer eins ist aber die Kritik an der Mannschaft und im speziellen an Murat Yakin.

21.11.2023