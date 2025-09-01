  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball Reuteler und Andrade treffen

SDA

1.9.2025 - 12:01

Geraldine Reuteler tritt für Eintracht Frankfurt in der Hauptprobe vor dem Bundesliga-Start
Geraldine Reuteler tritt für Eintracht Frankfurt in der Hauptprobe vor dem Bundesliga-Start
Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen im Frauenfussball in der Schweiz und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

01.09.2025, 12:01

Schweizer Cup

KANTERSIEGE. Die Teams der Women's Super League gaben sich im Schweizer Cup in der ersten Runde allesamt keine Blösse. Die höchsten Siege feierten Rapperswil-Jona und Basel, die sich gegen Zürisee United (1.) respektive Villars-sur-Glâne (2. int) jeweils 16:0 durchsetzen. Auch Zürich mit 15:0 gegen Mutschellen (3.), St. Gallen mit 13:0 gegen Bühler (2.) und Servette Chênois mit 11:1 gegen Sissach (1.) gewannen zweistellig. Die 19-jährige Nevia Stoob, die im Sommer von Rapperswil-Jona zu den FCZ-Frauen gewechselt war, zeichnete sich wie Servettes polnischer Neuzugang Magdalena Sobal (von Juventus ausgeliehen) als fünffache Torschützin aus. Schweizer Meister Young Boys und der unterlegene Finalist Grasshoppers genossen in der 1. Runde ein Freilos.

Women's Super League

2. RUNDE. In der Women's Super League geht es am kommenden Freitag mit der 2. Runde weiter. Dann trifft der Leader Grasshoppers, der aufgrund einer vorgezogenen Partie schon zweimal gewonnen hat, zu Hause auf Thun. Das Spiel der Runde ist das Duell zwischen Rekordmeister Zürich und den Young Boys am Samstag.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

DEUTSCHLAND. Smilla Vallotto verpasste es mit Wolfsburg, zum ersten Mal den Supercup zu gewinnen. Wie bereits 2024 verlor das Team aus Niedersachsen gegen den Double-Gewinner Bayern München, diesmal 2:4. Die 21-jährige Vallotto, die auf diese Saison hin vom schwedischen Team Hammarby zu Wolfsburg stiess, wurde in der 84. Minute beim Stand von 1:4 eingewechselt.

DEUTSCHLAND II. Eintracht Frankfurt mit dem Schweizer Trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Noemi Ivelj verlor das letzte Testspiel vor dem Start der Bundesliga am 5. September mit 2:4 gegen den französischen Meister Lyon. Reuteler, an der Heim-EM in sämtlichen drei Vorrundenpartien der Schweizerinnen zur besten Spielerin gekürt, traf in der 39. Minute zum 2:3. Dem 1. FC Köln dagegen gelang die Hauptprobe mit einem 1:0-Sieg gegen Utrecht. Den Siegtreffer erzielte die Schweizerin Lydia Andrade.

ENGLAND. Auch in England ist die Meisterschaft noch nicht gestartet. Allerdings gibt es ein Gerücht um Lia Wälti, die Captain des Schweizer Nationalteams, die sich aktuell von einer Operation wegen eines Abszesses erholt. So soll sich Juventus Turin intensiv um die Mittelfeldspielerin von Arsenal bemühen. Wälti spielt seit 2018 für den Gewinner der Champions League und besitzt noch einen Vertrag bis 2026.

SPANIEN. Der FC Barcelona ist mit einem 8:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger Alhama in die Saison gestartet. Die 18-jährige Zürcherin Sydney Schertenleib sah die Gala ihres Teams von der Ersatzbank aus. Die Katalaninnen streben den siebenten Meistertitel in Folge an. Derweil erlebte Verteidigerin Laia Ballesté mit Espanyol Barcelona bei der 0:5-Heimniederlage gegen Atletico Madrid einen schwierigen Abend. Ballesté kassierte in der 65. Minute die Gelbe Karte.

Meistgelesen

Gefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln
Frau von «Tatort»-Star erhält Diagnose – 20 Stunden später ist sie tot
«Die wandern im BH» – jetzt rechnet ein Alpinist mit Turnschuh-Touristen ab

Videos aus dem Ressort

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Alvyn Sanches wechselt zu YB

Super LeagueAlvyn Sanches wechselt zu YB

Söldner-Check. Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Söldner-CheckXhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Transferticker Deadline Day. Alvyn Sanches wechselt zu YB ++ Isak zu Liverpool? ++ Wende im Embolo-Poker

Transferticker Deadline DayAlvyn Sanches wechselt zu YB ++ Isak zu Liverpool? ++ Wende im Embolo-Poker