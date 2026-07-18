Agon Rexhaj wechselt vom FC Basel in die Challenge League zum FC Wil. Der 19-jährige Offensivspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Verein mitteilt.

Rexhaj stiess 2022 aus der Nachwuchsabteilung des FC Luzern zum FCB und wurde vor allem in den U-Teams eingesetzt. Für die erste Mannschaft bestritt der Schweizer Nachwuchsnationalspieler ein Meisterschaftsspiel.

Neben Rexhaj verpflichtet Wil einen weiteren Offensivspieler. Yves Allou stösst aus der Nachwuchsabteilung des FC Thun zu den Ostschweizern und unterschreibt ebenfalls einen Vertrag bis im Sommer 2029.