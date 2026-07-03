Fabian Rieder lässt in der 81. Minute eine Hundertprozentige liegen. Mit dem 3:0 hätte er gegen Algerien den Deckel draufmachen können. Letztlich gewinnt die Nati auch ohne Rieder-Treffer souverän – entsprechend hält sich der Frust beim 24-Jährigen in Grenzen.

In der 71. Minute wird Fabian Rieder für Ruben Vargas eingewechselt. Zehn Minuten später hat er das 3:0 auf dem Fuss, vergibt aber kläglich. SRF-Kommentator Sascha Ruefer kann es kaum fassen: «Das ist unmöglich, den nicht zu machen! Was macht er denn? Jesses Marei!» Für Ruefer ist klar, das ist das «Nicht-Tor des Jahres». «Eine hundertprozentige Chance» sei das gewesen, meint auch der nicht ganz so emotionsgeladene Beni Huggel.

Nach der Partie wird Rieder in der Mixed Zone auf die Szene angesprochen. «Das gehört zum Fussball dazu, aber man muss es akzeptieren. Mich ärgert es natürlich am meisten. Aber Hauptsache, wir haben gewonnen und sind eine Runde weiter.» Ohnehin sage dieser Fehlschuss wenig über seine Fähigkeiten und seine Leistung aus. «Ich habe ein paar sehr gute Aktionen gehabt. Mit dem Tor hätte ich mich belohnen können. Aber nun ist es halt so und ich muss es abhaken.»

Er habe den Ball einen Moment lang nicht gesehen und dann mit der Ferse getroffen. «Das muss ich natürlich besser machen, der muss reingehen.» Augenzwinkernd schiebt er nach: «Ich habe es mir fürs nächste Spiel aufgehoben.» Irgendwann hat dann aber auch Rieder genug. Auf die dritte oder vierte Nachfrage zu seinem Nicht-Tor sagt er: «Ich habe jetzt genug Fragen dazu beantwortet.» Man kann es ihm wahrlich nicht verübeln.