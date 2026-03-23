Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Die Dortmunder erleben gegen den HSV einen Albtraum-Start und liegen nach der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand – Kobel kann bei den Gegentoren nichts ausrichten. Seine Teamkollegen drehen in der zweiten Halbzeit aber auf und schiessen noch drei Tore zum Sieg.

HSV Miro Muheim

In der 82. Minute schiesst Bellingham an die Hand von Muheim – es gibt den dritten Elfmeter an diesem Abend für den BVB. Bensebaini versenkt, Dortmund gewinnt doch noch.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Stand beim 3:3 gegen Leverkusen nicht im Kader.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Der Ersatztorhüter sitzt auch gegen Heidenheim auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Im 100. rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln spielen die Gladbacher 3:3. Elvedi sieht dabei nicht immer gut aus. Beim zweiten Gegentor löst sich Torschütze Ache in seinem Rücken, beim 3:3 verliert der Schweizer zudem das entscheidende Kopfballduell gegen Eric Martel.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlt mit einer Muskelverletzung weiterhin.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen gewinnt im Kellerduell gegen Wolfsburg mit 1:0 – dies die guten News. Die Schlechten: Schmidt sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Verliert mit Frankfurt in Mainz mit 1:2. Beim zweiten Gegentreffer ist der Innenverteidiger indirekt beteiligt, aber da machte die ganze Frankfurt-Defensive keine gute Figur.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Captain spielt erneut durch und den Mainzern läuft es unter Urs Fischer wie am Schnürchen. Innert acht Tagen gewinnen sie zuerst in Bremen, erreichen dann in der Conference League mit einem Sieg die Viertelfinals und schlagen nun auch Frankfurt.

Augsburg Fabian Rieder

Augsburg geht zuhause gegen Stuttgart mit 2:5 unter – aber Fabian Rieder erzielt nach einem Abpraller das 1:3 und hat damit immerhin ein persönliches Erfolgserlebnis zu verzeichnen.

Augsburg Cédric Zesiger

Spielt gegen Stuttgart durch und wird wie die gesamte Augsburger Abwehr von der Offensiv-Power der Schwaben überrollt.

Stuttgart Luca Jaquez

Erhält nach drei Liga-Startelf-Einsätzen in Serie für einmal wieder eine Pause.

Freiburg Johan Manzambi

Spielt beim 2:1-Sieg in St. Pauli bis zur 89. Minute im defensiven Mittelfeld. An den Toren ist er nicht beteiligt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Als Freiburg zur Pause gegen St. Pauli in Rückstand liegt, wird Ogbus ausgewechselt. Der 20-Jährige hat sich einen Stammplatz erkämpft, doch jetzt ist Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart nach seiner Verletzung zurück.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Captain spielt beim 2:1-Sieg in Newcastle über die vollen 90 Minuten.

Newcastle Fabian Schär

Der Innenverteidiger fehlt weiterhin verletzt.

Leeds United Noah Okafor

Wird beim 0:0 gegen Brentford in der 69. Minute eingewechselt. Es ist sein Comeback nach einer Verletzung, die ihm das Nati-Aufgebot gekostet hat. Vermeintlich. Denn Okafor kommt aufgrund der verletzungsbedingten Absage Handkuss und wird nachnominiert.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham deklassiert die Spurs gleich mit 3:0. Ndoye wird erst nach 80 Minuten eingewechselt und steht beim dritten Treffer immerhin auf dem Platz.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand gibt beim 1:1 gegen die Fiorentina zum dritten Mal in Serie Punkte ab – und dies, obwohl die Nerazzurri schon nach 40 Sekunden in Führung lagen. Beim Ausgleich sieht Sommer nicht gut aus, lässt er einen Abschluss doch nach vorne abprallen.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji spielt wie gewohnt in der Innenverteidigung durch und ist beim Gegentor machtlos. Durch das Remis rückt Stadtrivale Milan nun bis auf sechs Punkte an Inter ran.

Bologna Remo Freuler

In der Europa League setzte sich Bologna unter der Woche in der Verlängerung gegen die Roma durch. Das hat Körner gekostet, so wird zum Beispiel Remo Freuler gegen Lazio geschont – es gibt prompt eine 0:2-Heimniederlage.

Bologna Simon Sohm

Statt Freuler darf Sohm im zentralen Mittelfeld über 90 Minuten ran.

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Wird gegen Torino in der Halbzeit für Tomori eingewechselt und hat sofort einen grossen Einfluss aufs Spiel. Seinen Pass kann Fofana in der 55. Minute zum 3:1 verwandeln. Am Ende gewinnt Milan 3:2.

AC Milan Ardon Jashari

Hat es bei Milan derzeit nicht leicht und sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Pisa Michel Aebischer

Tabellen-Schlusslicht Pisa geht bei Champions-League-Aspirant Como gleich mit 0:5 unter. Aebischer fehlt gelb-gesperrt.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt gegen Como mit Sprunggelenkproblemen verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Spielt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Cremonese im rechten Mittelfeld durch, kann aber keine entscheidenden Akzente setzen.

Sassuolo Ulisses Garcia

Sassuolo erkämpft sich gegen Juventus einen schmeichelhaften Punkt. Garcia spielt als Linksverteidiger durch und holt sich in der 74. Minute nach einem groben Foul den gelben Karton ab.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao nur auf der Bank. Allerdings spielte Rodriguez unter der Woche beim 4:0-Kantersieg gegen Panathinaikos über 90 Minuten und half mit, die Viertelfinals der Europa League zu erreichen.

Valencia Eray Cömert

Spielt beim 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Sevilla in der Innenverteidigung einmal mehr durch und macht einen tollen Job.

Valencia Filip Ugrinic

Beim Sieg in Sevilla nicht im Kader von Valencia, weil er wieder Probleme mit der Patellasehne im Knie hat. Deshalb wird Ugrinic trotz Aufgebot von Murat Yakin auch für die Nationalmannschaft absagen müssen.

Sevilla Djibril Sow

Darf gegen Valencia von Beginn an im zentralen Mittelfeld ran, bleibt dort aber unauffällig und wird nach 73 Minuten ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Darf ähnlich lange ran wie Teamkollege Sow. Vargas kann sich in der Offensive kaum beweisen und hat nach 71 Minuten Feierabend.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Beim 2:1-Sieg in Lyon hinter Hradecky nur Ersatz.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Captain zeigt in der Innenverteidigung einmal mehr eine tadellose Leistung. Dank des sechsten Liga-Sieges in Serie ist Monaco wieder voll dran an den Champions-League-Plätzen.

Stade Rennes Breel Embolo

Bei Rennes ist er seit sechs Wochen nur noch Joker. So auch beim 0:0 gegen Metz, wo Embolo erst in der 74. Minute eingewechselt wird und nichts mehr ausrichten kann.

Lorient Yvon Mvogo

Verliert mit Lorient in Toulouse 0:1. Beim Gegentor in der 81. Spielminute ist er absolut machtlos.

Le Havre Felix Mambimbi

Kriegt bei der 2:3-Niederlage gegen Paris FC mal wieder etwas Auslauf. Mambimbi darf sogar im Sturm starten, wird aber bereits nach 42 Minuten und dem Stand von 0:2 ausgewechselt.