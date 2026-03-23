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Söldner-Check Rieder trifft ++ Athekame mit wichtigem Assist ++ Sommer sieht alt aus

Patrick Lämmle

23.3.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Sandro Zappella

23.03.2026, 13:10

23.03.2026, 13:23

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Die Dortmunder erleben gegen den HSV einen Albtraum-Start und liegen nach der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand – Kobel kann bei den Gegentoren nichts ausrichten. Seine Teamkollegen drehen in der zweiten Halbzeit aber auf und schiessen noch drei Tore zum Sieg.

 

HSV

Miro Muheim

In der 82. Minute schiesst Bellingham an die Hand von Muheim – es gibt den dritten Elfmeter an diesem Abend für den BVB. Bensebaini versenkt, Dortmund gewinnt doch noch.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Stand beim 3:3 gegen Leverkusen nicht im Kader.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Der Ersatztorhüter sitzt auch gegen Heidenheim auf der Bank.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Im 100. rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln spielen die Gladbacher 3:3.  Elvedi sieht dabei nicht immer gut aus. Beim zweiten Gegentor löst sich Torschütze Ache in seinem Rücken, beim 3:3 verliert der Schweizer zudem das entscheidende Kopfballduell gegen Eric Martel.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Fehlt mit einer Muskelverletzung weiterhin.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen gewinnt im Kellerduell gegen Wolfsburg mit 1:0 – dies die guten News. Die Schlechten: Schmidt sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Verliert mit Frankfurt in Mainz mit 1:2. Beim zweiten Gegentreffer ist der Innenverteidiger indirekt beteiligt, aber da machte die ganze Frankfurt-Defensive keine gute Figur. 

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Captain spielt erneut durch und den Mainzern läuft es unter Urs Fischer wie am Schnürchen. Innert acht Tagen gewinnen sie zuerst in Bremen, erreichen dann in der Conference League mit einem Sieg die Viertelfinals und schlagen nun auch Frankfurt. 

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Augsburg geht zuhause gegen Stuttgart mit 2:5 unter – aber Fabian Rieder erzielt nach einem Abpraller das 1:3 und hat damit immerhin ein persönliches Erfolgserlebnis zu verzeichnen.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Spielt gegen Stuttgart durch und wird wie die gesamte Augsburger Abwehr von der Offensiv-Power der Schwaben überrollt.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Erhält nach drei Liga-Startelf-Einsätzen in Serie für einmal wieder eine Pause. 

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Spielt beim 2:1-Sieg in St. Pauli bis zur 89. Minute im defensiven Mittelfeld. An den Toren ist er nicht beteiligt.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Als Freiburg zur Pause gegen St. Pauli in Rückstand liegt, wird Ogbus ausgewechselt. Der 20-Jährige hat sich einen Stammplatz erkämpft, doch jetzt ist Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart nach seiner Verletzung zurück. 

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Captain spielt beim 2:1-Sieg in Newcastle über die vollen 90 Minuten.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Der Innenverteidiger fehlt weiterhin verletzt.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Wird beim 0:0 gegen Brentford in der 69. Minute eingewechselt. Es ist sein Comeback nach einer Verletzung, die ihm das Nati-Aufgebot gekostet hat. Vermeintlich. Denn Okafor kommt aufgrund der verletzungsbedingten Absage Handkuss und wird nachnominiert.

Änderungen im Nati-Aufgebot. Ugrinic fehlt verletzt – Okafor rückt doch noch nach

Änderungen im Nati-AufgebotUgrinic fehlt verletzt – Okafor rückt doch noch nach

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham deklassiert die Spurs gleich mit 3:0. Ndoye wird erst nach 80 Minuten eingewechselt und steht beim dritten Treffer immerhin auf dem Platz.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter Mailand gibt beim 1:1 gegen die Fiorentina zum dritten Mal in Serie Punkte ab – und dies, obwohl die Nerazzurri schon nach 40 Sekunden in Führung lagen. Beim Ausgleich sieht Sommer nicht gut aus, lässt er einen Abschluss doch nach vorne abprallen. 

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji spielt wie gewohnt in der Innenverteidigung durch und ist beim Gegentor machtlos. Durch das Remis rückt Stadtrivale Milan nun bis auf sechs Punkte an Inter ran.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

In der Europa League setzte sich Bologna unter der Woche in der Verlängerung gegen die Roma durch. Das hat Körner gekostet, so wird zum Beispiel Remo Freuler gegen Lazio geschont – es gibt prompt eine 0:2-Heimniederlage. 

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Statt Freuler darf Sohm im zentralen Mittelfeld über 90 Minuten ran.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Wird gegen Torino in der Halbzeit für Tomori eingewechselt und hat sofort einen grossen Einfluss aufs Spiel. Seinen Pass kann Fofana in der 55. Minute zum 3:1 verwandeln. Am Ende gewinnt Milan 3:2. 

 

AC Milan

Ardon Jashari

Hat es bei Milan derzeit nicht leicht und sitzt 90 Minuten auf der Bank.

 

Pisa

Michel Aebischer

Tabellen-Schlusslicht Pisa geht bei Champions-League-Aspirant Como gleich mit 0:5 unter. Aebischer fehlt gelb-gesperrt.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt gegen Como mit Sprunggelenkproblemen verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Spielt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Cremonese im rechten Mittelfeld durch, kann aber keine entscheidenden Akzente setzen.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Sassuolo erkämpft sich gegen Juventus einen schmeichelhaften Punkt. Garcia spielt als Linksverteidiger durch und holt sich in der 74. Minute nach einem groben Foul den gelben Karton ab.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao nur auf der Bank. Allerdings spielte Rodriguez unter der Woche beim 4:0-Kantersieg gegen Panathinaikos über 90 Minuten und half mit, die Viertelfinals der Europa League zu erreichen.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Spielt beim 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Sevilla in der Innenverteidigung einmal mehr durch und macht einen tollen Job.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Beim Sieg in Sevilla nicht im Kader von Valencia, weil er wieder Probleme mit der Patellasehne im Knie hat. Deshalb wird Ugrinic trotz Aufgebot von Murat Yakin auch für die Nationalmannschaft absagen müssen.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Darf gegen Valencia von Beginn an im zentralen Mittelfeld ran, bleibt dort aber unauffällig und wird nach 73 Minuten ausgewechselt.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Darf ähnlich lange ran wie Teamkollege Sow. Vargas kann sich in der Offensive kaum beweisen und hat nach 71 Minuten Feierabend.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Beim 2:1-Sieg in Lyon hinter Hradecky nur Ersatz.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Captain zeigt in der Innenverteidigung einmal mehr eine tadellose Leistung. Dank des sechsten Liga-Sieges in Serie ist Monaco wieder voll dran an den Champions-League-Plätzen.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Bei Rennes ist er seit sechs Wochen nur noch Joker. So auch beim 0:0 gegen Metz, wo Embolo erst in der 74. Minute eingewechselt wird und nichts mehr ausrichten kann.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Verliert mit Lorient in Toulouse 0:1. Beim Gegentor in der 81. Spielminute ist er absolut machtlos.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Kriegt bei der 2:3-Niederlage gegen Paris FC mal wieder etwas Auslauf. Mambimbi darf sogar im Sturm starten, wird aber bereits nach 42 Minuten und dem Stand von 0:2 ausgewechselt.

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