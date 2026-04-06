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Söldner-Check Manzambi mit Traumtor gegen die Bayern ++ Sommer glänzt mit Monster-Parade ++ Muheim sieht Rot

Patrick Lämmle

6.4.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Sandro Zappella, Andreas Lunghi

06.04.2026, 09:30

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Lange sieht es für den BVB in Stuttgart nach einer Punkteteilung aus. In der Nachspielzeit schiessen Karim Adeyemi und Julian Brandt die Dortmunder doch noch zum Sieg. Gregor Kobel hat mit ein paar starken Paraden grossen Anteil an den drei Zählern. Er hält zum 13. Mal in dieser Saison die Null.

 

HSV

Miro Muheim

Steht wie gewohnt als Captain im linken Mittelfeld in der Startelf. Auf das 1:1-Remis seines HSV bei Augsburg wird Muheim mit gemischten Gefühlen zurückschauen. In der 60. Minute steht er am Ursprung des Ausgleichs der Hamburger durch Ransford Königsdörffer. Knapp vier Minuten später fliegt er wegen einer Notbremse gegen den Ex-Basler Anton Kade vom Platz.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback. Auswärts bei Gladbach reicht es für die letzten 40 Minuten. Beim 2:2 der Hausherren sieht er wie die gesamte Heidenheimer Abwehr nicht gut aus. Bei diesem Resultat bleibt es und Heidenheim trägt weiterhin die Rote Laterne der Bundesliga mit fünf Punkten Rückstand auf Wolfsburg.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Erlebt den wilden 6:3-Heimsieg gegen Wolfsburg von der Bank aus.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Spielt in der Innenverteidigung wie gewohnt durch und lässt sich bei den Gegentoren beim 2:2 gegen Heidenheim nichts zuschulden kommen. Sieht in der 81. Minute Gelb.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Fehlt mit einer Muskelverletzung weiterhin.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen verliert zu Hause mit 1:2 gegen Leipzig – Schmidt schaut 90 Minuten lang zu.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Nach dem Doppelschlag von Burkardt (66.) und Kalimunedo (69.) sieht es nach einem lockeren Frankfurt-Sieg gegen den 1. FC Köln aus. Doch die Gäste kommen eine Minute nach dem 0:2 wieder ran und gleichen die Partie in der 80. Minute zum 2:2-Endstand aus. Amena spielt 90 Minuten durch und trägt an den Gegentoren keine Schuld.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz befindet sich unter Urs Fischer weiter im Aufwind und feiert mit dem 2:1-Sieg in Hoffenheim den dritten Dreier in Serie. Widmer ist als Captain wie gewohnt gesetzt, muss aber dennoch zur Pause runter. Er wird wohl für das Conference-League-Viertelfinale gegen Strassburg am kommenden Donnerstag (um 21.00 Uhr auf blue Sport) geschont.

1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg Alsace
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Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ 1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg Alsace

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Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Spielt beim 1:1 gegen den HSV im Mittelfeld durch und steht mit seinem Freistoss aus dem Halbfeld am Ursprung des Augsburger Führungstreffers durch Arthur Chaves. Wird in der 60. Minute verwarnt. 

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Steht gegen dem HSV 90 Minuten auf dem Platz. Beim Gegentreffer steht er zu weit weg von seinem Gegenspieler und kann den Abschluss von der Strafraumgrenze nicht verhindern. Holt sich in der 82. Minute die Gelbe Karte ab.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Sieht die späte 0:2-Heimniederlage gegen den BVB von der Bank aus.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Steht gegen die Bayern in der Startelf und krönt seine starke Leistung mit einem Traumtor zum 1:0. 45 Sekunden nach der Pause hält er von der Strafraumgrenze einfach mal drauf und trifft für Manuel Neuer unhaltbar in die rechte Ecke. Die irre Wende der Münchner in der Schlussphase erlebt Manzambi von der Bank aus. Er wird in der 79. Minute beim Stand von 2:0 für Freiburg ausgewechselt. Die Bayern gewinnen die Partie am Ende mit 3:2.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Kommt für einmal nur für die letzten Minuten rein und soll mithelfen, den knappen Ein-Tore-Vorsprung über die Zeit zu retten – das geht mächtig in die Hose. Zuerst kassiert Freiburg in der 92. Minute den Ausgleich und in der 99. Minute lässt Ogbus in seinem Rücken Alphonso Davies entwischen, der den entscheidenden Pass zu Matchwinner Lennart Karl spielt.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

In England ist Cup-Wochenende und Sunderland ist da bereits ausgeschieden. Für Granit Xhaka und Co. geht es in der Meisterschaft am 12. April zu Hause gegen Tottenham weiter.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Newcastle ist im FA Cup ebenfalls nicht mehr dabei und spielt am kommenden Sonntag bei Crystal Palace. Schär wird die Partie wegen seines Knöchelbruchs verpassen.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Spielt im FA Cup gegen West Ham von Beginn weg. Liefert in der 1. Halbzeit Ao Tanaka den Assist zum Führungstreffer und wird in der 70. Minute für Ex-FCZler Willy Gnonto ausgewechselt. Leeds erzielt kurz darauf das 2:0 und kassiert in der Nachspielzeit noch zwei Treffer. Am Ende setzt sich Leeds im Penaltyschiessen aber doch noch durch und steht im Halbfinale.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham ist im FA Cup bereits in der dritten Runde an Wrexham gescheitert. Der nächste Einsatz steht für Dan Ndoye am Donnerstag im Europa-League-Viertelfinale gegen Porto (um 21.00 Uhr bei blue Sport) an. 

FC Porto - Nottingham Forest FC
FC Porto - Nottingham Forest FC

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Burnley

Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie kehrt Inter gegen die Roma zu einem Vollerfolg zurück. Gleich mit 5:2 gewinnt der Leader der Serie A. Yann Sommer im Tor ist bei den beiden Gegentoren machtlos. Kurz vor dem ersten Gegentreffer glänzt er mit einer Monster-Parade.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Manuel Akanji trifft bei den beiden Gegentoren gegen die Roma keine Schuld.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Spielt beim 2:1-Sieg Bolognas auswärts bei Cremonese im Mittelfeld durch. Fällt weder positiv noch negativ auf.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Darf bis in der 79. Minute hinter der Spitze im Mittelfeld spielen und überlässt dann seinen Platz an Lewis Ferguson, der in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Weiter geht es für Bologna am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen Aston Villa.

UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC
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Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Milan spielt erst am Montagabend gegen Napoli.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Milan spielt erst am Montagabend gegen Napoli.

 

Pisa

Michel Aebischer

Wird bei der 0:1-Niederlage zuhause gegen Torino bereits nach 14 Minuten verwarnt. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Rückstand von Schlusslicht Pisa auf einen Nichtabstiegsplatz bereits neun Punkte.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt gegen Torino mit Sprunggelenkproblemen verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Wird beim 1:1-Unentschieden gegen Lazio in der Nachspielzeit ausgewechselt. Spielt im Mittelfeld auffällig, kann aber keine entscheidenden Akzente setzen.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Spielt im linken Couloir durch und erzielt kurz nach der Pause den Ausgleich mit einem flachen Schuss von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke. Es ist sein erster Serie-A-Treffer. Am Ende gewinnt Sassuolo mit 2:1 gegen Cagliari.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Schaut bei der Nullnummer gegen Espanyol 90 Minuten von der Bank aus zu. Rodriguez wird dann am Mittwoch im Europa-League-Viertelfinal gegen Braga gebraucht.

SC Braga - Real Betis Balompié
SC Braga - Real Betis Balompié

Mi 08.04. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Braga - Real Betis Balompié

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Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Spielt bei der 2:3-Heimniederlage gegen Celta durch. Macht bei den Gegentreffern wie die gesamte Abwehr keine sonderlich gute Figur.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Kehrt nach seiner Blessur zurück und spielt gegen Celta die letzte halbe Stunde. Hat gute Aktionen, kann die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Darf beim Gastspiel gegen Real Oviedo von Beginn an auf der Zehn ran. Doch Sevilla gerät zur Halbzeit in Rückstand und Sow muss gleich in der Kabine bleiben. Am Resultat ändert sich aber nichts mehr.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Auch Vargas darf gegen Oviedo von Anfang an ran. Für ihn ist erst nach 80 Minuten Schluss – aber nicht freiwillig. Der Schweizer wird verletzt ausgewechselt und danach auf der Bank mit Eis behandelt. Spanische Medien befürchten eine Oberschenkelzerrung.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Beim 2:1-Sieg gegen Marseille nur Ersatz.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Captain spielt auch gegen Marseille über die vollen 90 Minuten. Beim Gegentreffer nach 85 Minuten macht der Innenverteidiger aber gar keine gute Figur. Zum Sieg im Direktduell reicht es dennoch und der ist wichtig. Denn Monaco ist jetzt Punktgleich mit Marseille (Rang 4) und darf wieder voll auf die Champions-League-Teilnahme hoffen.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo spielt beim 4:3-Auswärtssieg bei Brest durch und erzielt das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2. Es ist sein siebter Saisontreffer.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Beim 1:1 gegen den Paris FC muss der den Ausgleich mit auf seine Kappe nehmen. Bei einer Flanke nah ans Tor springt der Keeper halbwegs am Ball vorbei und das Leder landet irgendwie im Tor.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Steht gegen Auxerre nicht im Kader und verpasst das 1:1-Unentschieden.

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