Manzambi mit Traumtor gegen die Bayern ++ Sommer glänzt mit Monster-Parade ++ Muheim sieht Rot

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Lange sieht es für den BVB in Stuttgart nach einer Punkteteilung aus. In der Nachspielzeit schiessen Karim Adeyemi und Julian Brandt die Dortmunder doch noch zum Sieg. Gregor Kobel hat mit ein paar starken Paraden grossen Anteil an den drei Zählern. Er hält zum 13. Mal in dieser Saison die Null.

HSV Miro Muheim

Steht wie gewohnt als Captain im linken Mittelfeld in der Startelf. Auf das 1:1-Remis seines HSV bei Augsburg wird Muheim mit gemischten Gefühlen zurückschauen. In der 60. Minute steht er am Ursprung des Ausgleichs der Hamburger durch Ransford Königsdörffer. Knapp vier Minuten später fliegt er wegen einer Notbremse gegen den Ex-Basler Anton Kade vom Platz.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback. Auswärts bei Gladbach reicht es für die letzten 40 Minuten. Beim 2:2 der Hausherren sieht er wie die gesamte Heidenheimer Abwehr nicht gut aus. Bei diesem Resultat bleibt es und Heidenheim trägt weiterhin die Rote Laterne der Bundesliga mit fünf Punkten Rückstand auf Wolfsburg.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Erlebt den wilden 6:3-Heimsieg gegen Wolfsburg von der Bank aus.

Gladbach Nico Elvedi

Spielt in der Innenverteidigung wie gewohnt durch und lässt sich bei den Gegentoren beim 2:2 gegen Heidenheim nichts zuschulden kommen. Sieht in der 81. Minute Gelb.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlt mit einer Muskelverletzung weiterhin.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen verliert zu Hause mit 1:2 gegen Leipzig – Schmidt schaut 90 Minuten lang zu.

Frankfurt Aurèle Amenda

Nach dem Doppelschlag von Burkardt (66.) und Kalimunedo (69.) sieht es nach einem lockeren Frankfurt-Sieg gegen den 1. FC Köln aus. Doch die Gäste kommen eine Minute nach dem 0:2 wieder ran und gleichen die Partie in der 80. Minute zum 2:2-Endstand aus. Amena spielt 90 Minuten durch und trägt an den Gegentoren keine Schuld.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz befindet sich unter Urs Fischer weiter im Aufwind und feiert mit dem 2:1-Sieg in Hoffenheim den dritten Dreier in Serie. Widmer ist als Captain wie gewohnt gesetzt, muss aber dennoch zur Pause runter. Er wird wohl für das Conference-League-Viertelfinale gegen Strassburg am kommenden Donnerstag (um 21.00 Uhr auf blue Sport) geschont.

1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg Alsace Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ 1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg Alsace Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 10h 32min 1sek

Augsburg Fabian Rieder

Spielt beim 1:1 gegen den HSV im Mittelfeld durch und steht mit seinem Freistoss aus dem Halbfeld am Ursprung des Augsburger Führungstreffers durch Arthur Chaves. Wird in der 60. Minute verwarnt.

Augsburg Cédric Zesiger

Steht gegen dem HSV 90 Minuten auf dem Platz. Beim Gegentreffer steht er zu weit weg von seinem Gegenspieler und kann den Abschluss von der Strafraumgrenze nicht verhindern. Holt sich in der 82. Minute die Gelbe Karte ab.

Stuttgart Luca Jaquez

Sieht die späte 0:2-Heimniederlage gegen den BVB von der Bank aus.

Freiburg Johan Manzambi

Steht gegen die Bayern in der Startelf und krönt seine starke Leistung mit einem Traumtor zum 1:0. 45 Sekunden nach der Pause hält er von der Strafraumgrenze einfach mal drauf und trifft für Manuel Neuer unhaltbar in die rechte Ecke. Die irre Wende der Münchner in der Schlussphase erlebt Manzambi von der Bank aus. Er wird in der 79. Minute beim Stand von 2:0 für Freiburg ausgewechselt. Die Bayern gewinnen die Partie am Ende mit 3:2.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Kommt für einmal nur für die letzten Minuten rein und soll mithelfen, den knappen Ein-Tore-Vorsprung über die Zeit zu retten – das geht mächtig in die Hose. Zuerst kassiert Freiburg in der 92. Minute den Ausgleich und in der 99. Minute lässt Ogbus in seinem Rücken Alphonso Davies entwischen, der den entscheidenden Pass zu Matchwinner Lennart Karl spielt.

England

Sunderland Granit Xhaka

In England ist Cup-Wochenende und Sunderland ist da bereits ausgeschieden. Für Granit Xhaka und Co. geht es in der Meisterschaft am 12. April zu Hause gegen Tottenham weiter.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle ist im FA Cup ebenfalls nicht mehr dabei und spielt am kommenden Sonntag bei Crystal Palace. Schär wird die Partie wegen seines Knöchelbruchs verpassen.

Leeds United Noah Okafor

Spielt im FA Cup gegen West Ham von Beginn weg. Liefert in der 1. Halbzeit Ao Tanaka den Assist zum Führungstreffer und wird in der 70. Minute für Ex-FCZler Willy Gnonto ausgewechselt. Leeds erzielt kurz darauf das 2:0 und kassiert in der Nachspielzeit noch zwei Treffer. Am Ende setzt sich Leeds im Penaltyschiessen aber doch noch durch und steht im Halbfinale.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham ist im FA Cup bereits in der dritten Runde an Wrexham gescheitert. Der nächste Einsatz steht für Dan Ndoye am Donnerstag im Europa-League-Viertelfinale gegen Porto (um 21.00 Uhr bei blue Sport) an.

FC Porto - Nottingham Forest FC Do 09.04. 20:30 - 23:20 ∙ blue Sport Live ∙ FC Porto - Nottingham Forest FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 10h 37min 1sek

Burnley Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie kehrt Inter gegen die Roma zu einem Vollerfolg zurück. Gleich mit 5:2 gewinnt der Leader der Serie A. Yann Sommer im Tor ist bei den beiden Gegentoren machtlos. Kurz vor dem ersten Gegentreffer glänzt er mit einer Monster-Parade.

Yann Sommer, What in the Harry Potter is that save man pic.twitter.com/doeSGDjlsK — Kobi (@UtdKobi) April 5, 2026

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Manuel Akanji trifft bei den beiden Gegentoren gegen die Roma keine Schuld.

Bologna Remo Freuler

Spielt beim 2:1-Sieg Bolognas auswärts bei Cremonese im Mittelfeld durch. Fällt weder positiv noch negativ auf.

Bologna Simon Sohm

Darf bis in der 79. Minute hinter der Spitze im Mittelfeld spielen und überlässt dann seinen Platz an Lewis Ferguson, der in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Weiter geht es für Bologna am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen Aston Villa.

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Event-Start in: 3T 10h 32min 1sek

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Milan spielt erst am Montagabend gegen Napoli.

AC Milan Ardon Jashari

Milan spielt erst am Montagabend gegen Napoli.

Pisa Michel Aebischer

Wird bei der 0:1-Niederlage zuhause gegen Torino bereits nach 14 Minuten verwarnt. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Rückstand von Schlusslicht Pisa auf einen Nichtabstiegsplatz bereits neun Punkte.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt gegen Torino mit Sprunggelenkproblemen verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Wird beim 1:1-Unentschieden gegen Lazio in der Nachspielzeit ausgewechselt. Spielt im Mittelfeld auffällig, kann aber keine entscheidenden Akzente setzen.

Sassuolo Ulisses Garcia

Spielt im linken Couloir durch und erzielt kurz nach der Pause den Ausgleich mit einem flachen Schuss von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke. Es ist sein erster Serie-A-Treffer. Am Ende gewinnt Sassuolo mit 2:1 gegen Cagliari.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Schaut bei der Nullnummer gegen Espanyol 90 Minuten von der Bank aus zu. Rodriguez wird dann am Mittwoch im Europa-League-Viertelfinal gegen Braga gebraucht.

SC Braga - Real Betis Balompié Mi 08.04. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Braga - Real Betis Balompié Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 8h 42min

Valencia Eray Cömert

Spielt bei der 2:3-Heimniederlage gegen Celta durch. Macht bei den Gegentreffern wie die gesamte Abwehr keine sonderlich gute Figur.

Valencia Filip Ugrinic

Kehrt nach seiner Blessur zurück und spielt gegen Celta die letzte halbe Stunde. Hat gute Aktionen, kann die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Sevilla Djibril Sow

Darf beim Gastspiel gegen Real Oviedo von Beginn an auf der Zehn ran. Doch Sevilla gerät zur Halbzeit in Rückstand und Sow muss gleich in der Kabine bleiben. Am Resultat ändert sich aber nichts mehr.

Sevilla Ruben Vargas

Auch Vargas darf gegen Oviedo von Anfang an ran. Für ihn ist erst nach 80 Minuten Schluss – aber nicht freiwillig. Der Schweizer wird verletzt ausgewechselt und danach auf der Bank mit Eis behandelt. Spanische Medien befürchten eine Oberschenkelzerrung.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Beim 2:1-Sieg gegen Marseille nur Ersatz.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Captain spielt auch gegen Marseille über die vollen 90 Minuten. Beim Gegentreffer nach 85 Minuten macht der Innenverteidiger aber gar keine gute Figur. Zum Sieg im Direktduell reicht es dennoch und der ist wichtig. Denn Monaco ist jetzt Punktgleich mit Marseille (Rang 4) und darf wieder voll auf die Champions-League-Teilnahme hoffen.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo spielt beim 4:3-Auswärtssieg bei Brest durch und erzielt das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2. Es ist sein siebter Saisontreffer.

Lorient Yvon Mvogo

Beim 1:1 gegen den Paris FC muss der den Ausgleich mit auf seine Kappe nehmen. Bei einer Flanke nah ans Tor springt der Keeper halbwegs am Ball vorbei und das Leder landet irgendwie im Tor.

Le Havre Felix Mambimbi

Steht gegen Auxerre nicht im Kader und verpasst das 1:1-Unentschieden.