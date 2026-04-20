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Söldner-Check Rieder trifft doppelt ++ Manzambi und Okafor glänzen weiter ++ Embolo trägt Binde

Patrick Lämmle

20.4.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Björn Lindroos, Moritz Meister

20.04.2026, 13:52

20.04.2026, 14:31

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Bitteres Wochenende für Kobels BVB. Auswärts gegen Hoffenheim verlieren die Dortmunder 1:2, dann müssen sie am Sonntag zusehen, wie die Bayern den Meistertitel eintüten. Bei den Gegentoren in Hoffenheim kann Kobel nichts machen, Kramaric trifft zweimal per Elfmeter.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Schafft es beim 1:2 gegen Augsburg nicht einmal ins Aufgebot der Werkself.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Was für ein Spiel von Fabian Rieder! Der Schweizer schiesst Augsburg gegen Leverkusen im Alleingang zum Sieg. Erst trifft er nach 15 Minuten aus der Distanz zum Ausgleich, dann übernimmt er in der 98. Minute Verantwortung und verwandelt einen Elfmeter zum Siegtreffer. Es sind die Saisontore fünf und sechs für Rieder. Vom Magazin «kicker» wird er für seinen Auftritt in die «Elf der Woche» gewählt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Auch er spielt gegen Leverkusen durch. Bitter: Vor dem 0:1 verliert er das entscheidende Kopfballduell gegen Leverkusens Schick.

 

HSV

Miro Muheim

Hamburg verliert das prestigeträchtige Nordderby gegen Werder Bremen mit 1:3. Auch für Muheim ist es ein gebrauchter Tag. Nach einem Zweikampf in der Schlussphase bleibt er liegen, hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie und muss schliesslich ausgewechelt werden. Hat sich Muheim schwerer verletzt? «Die ersten Untersuchungen waren aus unserer Sicht positiv. Es sah nicht so aus, als wäre mehr passiert», gibt HSV-Coach Merlin Polzin nach dem Spiel leichte Entwarnung.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Kommt bei der 2:4-Pleite gegen die Bayern zur Pause rein. Immerhin kassiert der VfB im zweiten Durchgang nur noch ein Tor, ehe die Bayern den Meistertitel feiern.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Unglücklich, wie die Gladbacher gegen Urs Fischers Mainz den Sieg in letzter Minute verspielen. Elvedi spielt beim 1:1 durch und macht einen stabilen Eindruck. Sieht nach 89 Minuten die Gelbe Karte.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Fehlt seinen Kölnern beim Remis gegen St. Pauli weiterhin verletzt.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Kann mit seinen Farben über den Derbysieg gegen Hamburg jubeln. Zum Einsatz kommt Schmidt aber nicht.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Steht gegen Leipzig in der Startelf und kann die 1:3-Niederlage nicht verhindern. Vor dem ersten Gegentor lässt er Diomande zu einfach zum Abschluss kommen.

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Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Captain sitzt nach der englischen Woche gegen Gladbach zu Beginn nur auf der Bank. Nach 75 Minuten bringt Trainer Fischer dann seinen Landsmann. Widmer ist sofort aktiv und hilft seinem Team, doch noch einen Punkt aus Gladbach zu entführen.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Der Mann der Stunde in Freiburg trifft auch am Wochenende wieder. Beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim bringt Manzambi sein Team nach 24 Minuten 1:0 in Führung. Sein Abschluss wird unhaltbar abgefälscht. Nach 69 Minuten wird er ausgewechselt.

Auch den Top-Klubs entgehen die Leistungen des Youngsters nicht. Es gibt bereits diverse Gerüchte um einen Wechsel im Sommer und sogar Real Madrid soll Interesse haben.

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Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Auch der zweite Freiburg-Schweizer steht gegen Heidenheim in der Startelf. Innenverteidiger Ogbus spielt durch und hilft, den Sieg gegen das Schlusslicht ins Trockene zu bringen.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Sein Team verliert auswärts gegen Freiburg mit 1:2, Stergiou schmort 90 Minuten auf der Bank.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Das Team des Nati-Captains zieht im Torspektakel (4:3) gegen Aston Villa den Kürzeren. Xhaka spielt wie gewohnt durch. «Fussball … manchmal liebt man ihn, und manchmal tut er weh», schreibt er nach der bitteren Niederlage auf seinem Instagram-Account.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

So kann Murat Yakin an der WM kaum auf Noah Okafor verzichten. Nach dem Doppelpack gegen Manchester United vergangene Woche trifft der Schweizer auch dieses Wochenende. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolves erzielt er nach 20 Minuten das 2:0 und bejubelt sein Tor tanzend mit dem «Griddy».

Yakin über Gespräch mit Okafor. «Ich sagte ihm: ‹Noah, das sind Regeln und die musst du einhalten›»

Yakin über Gespräch mit Okafor«Ich sagte ihm: ‹Noah, das sind Regeln und die musst du einhalten›»

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Fehlt beim 4:1-Sieg gegen Burnley im Aufgebot.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Sein Team gewinnt am Freitag zu Hause mit 3:0 gegen Cagliari. Sommer sitzt aber nur auf der Bank.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Anders als Manuel Akanji. Der Innenverteidiger spielt gegen Cagliari durch und macht mit der ganzen Defensive einen guten Job.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Der Captain spielt gegen Juventus im Mittelfeld durch, kann die 0:2-Pleite in Turin aber auch nicht verhindern.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Sohm spielt gegen Juventus auf der Zehnerposition von Beginn weg. Ihm gelingt aber nicht viel Gefährliches, nach gut einer Stunde ist sein Arbeitstag beendet.

UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC
Event ist beendet
UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

Event ist beendet

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Spielt auf der rechten Aussenbahn von Beginn weg und macht beim 1:0-Sieg gegen Verona eine gute Figur. Nach 63 Minuten wird er ausgewechselt.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Sitzt beim Auswärtssieg in Verona 90 Minuten auf der Bank.

 

Pisa

Michel Aebischer

Spielt bei der 1:2-Pleite gegen Genua im Mittelfeld durch und sieht dabei die Gelbe Karte. Sein Team schlittert weiter in Richtung Abstieg, Leihspieler Aebischer dürfte nach der Saison aber zu Bologna zurückkehren.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Wird gegen Udinese nach 75 Minuten eingewechselt und hilft dabei, den 1:0-Sieg über die Ziellinie zu bringen.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Kehrt nach seiner Verletzung ins Kader zurück, sitzt beim Sieg gegen Como (2:1) aber 90 Minuten auf der Bank.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Aufgrund des Cupfinals fanden in der spanischen Liga dieses Wochenende keine Spiele statt. Betis Sevilla steht am Dienstag wieder im Einsatz. Um 21.30 Uhr gehts gegen Girona.

Girona FC - Real Betis Balompié
Girona FC - Real Betis Balompié

Di 21.04. 21:15 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Girona FC - Real Betis Balompié

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Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Für Valencia gehts am Dienstag um 19 Uhr zum Auswärtsspiel in Mallorca.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic will am Dienstag gegen Mallorca drei Punkte holen.

RCD Mallorca - Valencia CF
RCD Mallorca - Valencia CF

Di 21.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Valencia CF

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Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sows Sevilla trifft am Donnerstag auf UD Levante.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Auch Ruben Vargas sollte dann mit Sow auf dem Platz stehen.

Levante UD - Sevilla FC
Levante UD - Sevilla FC

Do 23.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Levante UD - Sevilla FC

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Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 2:2-Unentschieden gegen Auxerre über 90 Minuten auf der Bank.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Spielführer der Monegassen spielt anders als Köhn durch. Auffällig wird der Innenverteidiger allerdings lediglich in der 59. Spielminute, als er sich seine vierte Gelbe Karte der Saison abholt.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Der Nati-Stürmer führt Stade Rennes erstmals als Captain aufs Feld. Mit einem Treffer trägt er massgeblich zum 3:0-Auswärtssieg beim Conference-League-Halbfinalisten Strasbourg bei.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Hält beim 2:0-Heimsieg von Lorient gegen Olympique Marseille den Kasten sauber. Der Nati-Goalie sammelt damit bereits seine fünfte weisse Weste der Saison. 

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Fehlt mit einer Knieverletzung.

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