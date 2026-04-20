Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Björn Lindroos, Moritz Meister Patrick Lämmle

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Bitteres Wochenende für Kobels BVB. Auswärts gegen Hoffenheim verlieren die Dortmunder 1:2, dann müssen sie am Sonntag zusehen, wie die Bayern den Meistertitel eintüten. Bei den Gegentoren in Hoffenheim kann Kobel nichts machen, Kramaric trifft zweimal per Elfmeter.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Schafft es beim 1:2 gegen Augsburg nicht einmal ins Aufgebot der Werkself.

Augsburg Fabian Rieder

Was für ein Spiel von Fabian Rieder! Der Schweizer schiesst Augsburg gegen Leverkusen im Alleingang zum Sieg. Erst trifft er nach 15 Minuten aus der Distanz zum Ausgleich, dann übernimmt er in der 98. Minute Verantwortung und verwandelt einen Elfmeter zum Siegtreffer. Es sind die Saisontore fünf und sechs für Rieder. Vom Magazin «kicker» wird er für seinen Auftritt in die «Elf der Woche» gewählt.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch er spielt gegen Leverkusen durch. Bitter: Vor dem 0:1 verliert er das entscheidende Kopfballduell gegen Leverkusens Schick.

HSV Miro Muheim

Hamburg verliert das prestigeträchtige Nordderby gegen Werder Bremen mit 1:3. Auch für Muheim ist es ein gebrauchter Tag. Nach einem Zweikampf in der Schlussphase bleibt er liegen, hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie und muss schliesslich ausgewechelt werden. Hat sich Muheim schwerer verletzt? «Die ersten Untersuchungen waren aus unserer Sicht positiv. Es sah nicht so aus, als wäre mehr passiert», gibt HSV-Coach Merlin Polzin nach dem Spiel leichte Entwarnung.

Stuttgart Luca Jaquez

Kommt bei der 2:4-Pleite gegen die Bayern zur Pause rein. Immerhin kassiert der VfB im zweiten Durchgang nur noch ein Tor, ehe die Bayern den Meistertitel feiern.

Gladbach Nico Elvedi

Unglücklich, wie die Gladbacher gegen Urs Fischers Mainz den Sieg in letzter Minute verspielen. Elvedi spielt beim 1:1 durch und macht einen stabilen Eindruck. Sieht nach 89 Minuten die Gelbe Karte.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlt seinen Kölnern beim Remis gegen St. Pauli weiterhin verletzt.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Kann mit seinen Farben über den Derbysieg gegen Hamburg jubeln. Zum Einsatz kommt Schmidt aber nicht.

Frankfurt Aurèle Amenda

Steht gegen Leipzig in der Startelf und kann die 1:3-Niederlage nicht verhindern. Vor dem ersten Gegentor lässt er Diomande zu einfach zum Abschluss kommen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Captain sitzt nach der englischen Woche gegen Gladbach zu Beginn nur auf der Bank. Nach 75 Minuten bringt Trainer Fischer dann seinen Landsmann. Widmer ist sofort aktiv und hilft seinem Team, doch noch einen Punkt aus Gladbach zu entführen.

Freiburg Johan Manzambi

Der Mann der Stunde in Freiburg trifft auch am Wochenende wieder. Beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim bringt Manzambi sein Team nach 24 Minuten 1:0 in Führung. Sein Abschluss wird unhaltbar abgefälscht. Nach 69 Minuten wird er ausgewechselt.

Auch den Top-Klubs entgehen die Leistungen des Youngsters nicht. Es gibt bereits diverse Gerüchte um einen Wechsel im Sommer und sogar Real Madrid soll Interesse haben.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Auch der zweite Freiburg-Schweizer steht gegen Heidenheim in der Startelf. Innenverteidiger Ogbus spielt durch und hilft, den Sieg gegen das Schlusslicht ins Trockene zu bringen.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Sein Team verliert auswärts gegen Freiburg mit 1:2, Stergiou schmort 90 Minuten auf der Bank.

England

Sunderland Granit Xhaka

Das Team des Nati-Captains zieht im Torspektakel (4:3) gegen Aston Villa den Kürzeren. Xhaka spielt wie gewohnt durch. «Fussball … manchmal liebt man ihn, und manchmal tut er weh», schreibt er nach der bitteren Niederlage auf seinem Instagram-Account.

Newcastle Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt.

Leeds United Noah Okafor

So kann Murat Yakin an der WM kaum auf Noah Okafor verzichten. Nach dem Doppelpack gegen Manchester United vergangene Woche trifft der Schweizer auch dieses Wochenende. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolves erzielt er nach 20 Minuten das 2:0 und bejubelt sein Tor tanzend mit dem «Griddy».

Nottingham Forest Dan Ndoye

Fehlt beim 4:1-Sieg gegen Burnley im Aufgebot.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Sein Team gewinnt am Freitag zu Hause mit 3:0 gegen Cagliari. Sommer sitzt aber nur auf der Bank.

Inter Mailand Manuel Akanji

Anders als Manuel Akanji. Der Innenverteidiger spielt gegen Cagliari durch und macht mit der ganzen Defensive einen guten Job.

Bologna Remo Freuler

Der Captain spielt gegen Juventus im Mittelfeld durch, kann die 0:2-Pleite in Turin aber auch nicht verhindern.

Bologna Simon Sohm

Sohm spielt gegen Juventus auf der Zehnerposition von Beginn weg. Ihm gelingt aber nicht viel Gefährliches, nach gut einer Stunde ist sein Arbeitstag beendet.

Event ist beendet UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC Event ist beendet tv.blue.ch

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Genua Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Spielt auf der rechten Aussenbahn von Beginn weg und macht beim 1:0-Sieg gegen Verona eine gute Figur. Nach 63 Minuten wird er ausgewechselt.

AC Milan Ardon Jashari

Sitzt beim Auswärtssieg in Verona 90 Minuten auf der Bank.

Pisa Michel Aebischer

Spielt bei der 1:2-Pleite gegen Genua im Mittelfeld durch und sieht dabei die Gelbe Karte. Sein Team schlittert weiter in Richtung Abstieg, Leihspieler Aebischer dürfte nach der Saison aber zu Bologna zurückkehren.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

Parma Sascha Britschgi

Wird gegen Udinese nach 75 Minuten eingewechselt und hilft dabei, den 1:0-Sieg über die Ziellinie zu bringen.

Sassuolo Ulisses Garcia

Kehrt nach seiner Verletzung ins Kader zurück, sitzt beim Sieg gegen Como (2:1) aber 90 Minuten auf der Bank.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Aufgrund des Cupfinals fanden in der spanischen Liga dieses Wochenende keine Spiele statt. Betis Sevilla steht am Dienstag wieder im Einsatz. Um 21.30 Uhr gehts gegen Girona.

Girona FC - Real Betis Balompié Di 21.04. 21:15 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Girona FC - Real Betis Balompié Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 5h 38min

Valencia Eray Cömert

Für Valencia gehts am Dienstag um 19 Uhr zum Auswärtsspiel in Mallorca.

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic will am Dienstag gegen Mallorca drei Punkte holen.

RCD Mallorca - Valencia CF Di 21.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Valencia CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 3h 8min

Sevilla Djibril Sow

Sows Sevilla trifft am Donnerstag auf UD Levante.

Sevilla Ruben Vargas

Auch Ruben Vargas sollte dann mit Sow auf dem Platz stehen.

Levante UD - Sevilla FC Do 23.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Levante UD - Sevilla FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 3h 8min

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 2:2-Unentschieden gegen Auxerre über 90 Minuten auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Spielführer der Monegassen spielt anders als Köhn durch. Auffällig wird der Innenverteidiger allerdings lediglich in der 59. Spielminute, als er sich seine vierte Gelbe Karte der Saison abholt.

Stade Rennes Breel Embolo

Der Nati-Stürmer führt Stade Rennes erstmals als Captain aufs Feld. Mit einem Treffer trägt er massgeblich zum 3:0-Auswärtssieg beim Conference-League-Halbfinalisten Strasbourg bei.

Lorient Yvon Mvogo

Hält beim 2:0-Heimsieg von Lorient gegen Olympique Marseille den Kasten sauber. Der Nati-Goalie sammelt damit bereits seine fünfte weisse Weste der Saison.

Le Havre Felix Mambimbi

Fehlt mit einer Knieverletzung.