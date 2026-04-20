Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Bitteres Wochenende für Kobels BVB. Auswärts gegen Hoffenheim verlieren die Dortmunder 1:2, dann müssen sie am Sonntag zusehen, wie die Bayern den Meistertitel eintüten. Bei den Gegentoren in Hoffenheim kann Kobel nichts machen, Kramaric trifft zweimal per Elfmeter.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Schafft es beim 1:2 gegen Augsburg nicht einmal ins Aufgebot der Werkself.
Augsburg
Fabian Rieder
Was für ein Spiel von Fabian Rieder! Der Schweizer schiesst Augsburg gegen Leverkusen im Alleingang zum Sieg. Erst trifft er nach 15 Minuten aus der Distanz zum Ausgleich, dann übernimmt er in der 98. Minute Verantwortung und verwandelt einen Elfmeter zum Siegtreffer. Es sind die Saisontore fünf und sechs für Rieder. Vom Magazin «kicker» wird er für seinen Auftritt in die «Elf der Woche» gewählt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Auch er spielt gegen Leverkusen durch. Bitter: Vor dem 0:1 verliert er das entscheidende Kopfballduell gegen Leverkusens Schick.
HSV
Miro Muheim
Hamburg verliert das prestigeträchtige Nordderby gegen Werder Bremen mit 1:3. Auch für Muheim ist es ein gebrauchter Tag. Nach einem Zweikampf in der Schlussphase bleibt er liegen, hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie und muss schliesslich ausgewechelt werden. Hat sich Muheim schwerer verletzt? «Die ersten Untersuchungen waren aus unserer Sicht positiv. Es sah nicht so aus, als wäre mehr passiert», gibt HSV-Coach Merlin Polzin nach dem Spiel leichte Entwarnung.
Stuttgart
Luca Jaquez
Kommt bei der 2:4-Pleite gegen die Bayern zur Pause rein. Immerhin kassiert der VfB im zweiten Durchgang nur noch ein Tor, ehe die Bayern den Meistertitel feiern.
Gladbach
Nico Elvedi
Unglücklich, wie die Gladbacher gegen Urs Fischers Mainz den Sieg in letzter Minute verspielen. Elvedi spielt beim 1:1 durch und macht einen stabilen Eindruck. Sieht nach 89 Minuten die Gelbe Karte.
1. FC Köln
Joël Schmied
Fehlt seinen Kölnern beim Remis gegen St. Pauli weiterhin verletzt.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Kann mit seinen Farben über den Derbysieg gegen Hamburg jubeln. Zum Einsatz kommt Schmidt aber nicht.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Steht gegen Leipzig in der Startelf und kann die 1:3-Niederlage nicht verhindern. Vor dem ersten Gegentor lässt er Diomande zu einfach zum Abschluss kommen.
Mainz 05
Silvan Widmer
Der Captain sitzt nach der englischen Woche gegen Gladbach zu Beginn nur auf der Bank. Nach 75 Minuten bringt Trainer Fischer dann seinen Landsmann. Widmer ist sofort aktiv und hilft seinem Team, doch noch einen Punkt aus Gladbach zu entführen.
Freiburg
Johan Manzambi
Der Mann der Stunde in Freiburg trifft auch am Wochenende wieder. Beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim bringt Manzambi sein Team nach 24 Minuten 1:0 in Führung. Sein Abschluss wird unhaltbar abgefälscht. Nach 69 Minuten wird er ausgewechselt.
Auch den Top-Klubs entgehen die Leistungen des Youngsters nicht. Es gibt bereits diverse Gerüchte um einen Wechsel im Sommer und sogar Real Madrid soll Interesse haben.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Auch der zweite Freiburg-Schweizer steht gegen Heidenheim in der Startelf. Innenverteidiger Ogbus spielt durch und hilft, den Sieg gegen das Schlusslicht ins Trockene zu bringen.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Sein Team verliert auswärts gegen Freiburg mit 1:2, Stergiou schmort 90 Minuten auf der Bank.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Das Team des Nati-Captains zieht im Torspektakel (4:3) gegen Aston Villa den Kürzeren. Xhaka spielt wie gewohnt durch. «Fussball … manchmal liebt man ihn, und manchmal tut er weh», schreibt er nach der bitteren Niederlage auf seinem Instagram-Account.
Newcastle
Fabian Schär
Fehlt weiterhin verletzt.
Leeds United
Noah Okafor
So kann Murat Yakin an der WM kaum auf Noah Okafor verzichten. Nach dem Doppelpack gegen Manchester United vergangene Woche trifft der Schweizer auch dieses Wochenende. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolves erzielt er nach 20 Minuten das 2:0 und bejubelt sein Tor tanzend mit dem «Griddy».
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Fehlt beim 4:1-Sieg gegen Burnley im Aufgebot.
Burnley
Zeki Amdouni
Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Sein Team gewinnt am Freitag zu Hause mit 3:0 gegen Cagliari. Sommer sitzt aber nur auf der Bank.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Anders als Manuel Akanji. Der Innenverteidiger spielt gegen Cagliari durch und macht mit der ganzen Defensive einen guten Job.
Bologna
Remo Freuler
Der Captain spielt gegen Juventus im Mittelfeld durch, kann die 0:2-Pleite in Turin aber auch nicht verhindern.
Bologna
Simon Sohm
Sohm spielt gegen Juventus auf der Zehnerposition von Beginn weg. Ihm gelingt aber nicht viel Gefährliches, nach gut einer Stunde ist sein Arbeitstag beendet.
Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC
Event ist beendet
Genua
Benjamin Siegrist
Der Goalie fehlt verletzt.
AC Milan
Zachary Athekame
Spielt auf der rechten Aussenbahn von Beginn weg und macht beim 1:0-Sieg gegen Verona eine gute Figur. Nach 63 Minuten wird er ausgewechselt.
AC Milan
Ardon Jashari
Sitzt beim Auswärtssieg in Verona 90 Minuten auf der Bank.
Pisa
Michel Aebischer
Spielt bei der 1:2-Pleite gegen Genua im Mittelfeld durch und sieht dabei die Gelbe Karte. Sein Team schlittert weiter in Richtung Abstieg, Leihspieler Aebischer dürfte nach der Saison aber zu Bologna zurückkehren.
Pisa
Daniel Denoon
Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.
Parma
Sascha Britschgi
Wird gegen Udinese nach 75 Minuten eingewechselt und hilft dabei, den 1:0-Sieg über die Ziellinie zu bringen.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Kehrt nach seiner Verletzung ins Kader zurück, sitzt beim Sieg gegen Como (2:1) aber 90 Minuten auf der Bank.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Aufgrund des Cupfinals fanden in der spanischen Liga dieses Wochenende keine Spiele statt. Betis Sevilla steht am Dienstag wieder im Einsatz. Um 21.30 Uhr gehts gegen Girona.
Di 21.04. 21:15 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Girona FC - Real Betis Balompié
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Event-Start in: 1T 5h 38min
Valencia
Eray Cömert
Für Valencia gehts am Dienstag um 19 Uhr zum Auswärtsspiel in Mallorca.
Valencia
Filip Ugrinic
Auch Ugrinic will am Dienstag gegen Mallorca drei Punkte holen.
Di 21.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Valencia CF
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Event-Start in: 1T 3h 8min
Sevilla
Djibril Sow
Sows Sevilla trifft am Donnerstag auf UD Levante.
Sevilla
Ruben Vargas
Auch Ruben Vargas sollte dann mit Sow auf dem Platz stehen.
Do 23.04. 18:45 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Levante UD - Sevilla FC
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Event-Start in: 3T 3h 8min
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Köhn sitzt beim 2:2-Unentschieden gegen Auxerre über 90 Minuten auf der Bank.
AS Monaco
Denis Zakaria
Der Spielführer der Monegassen spielt anders als Köhn durch. Auffällig wird der Innenverteidiger allerdings lediglich in der 59. Spielminute, als er sich seine vierte Gelbe Karte der Saison abholt.
Stade Rennes
Breel Embolo
Der Nati-Stürmer führt Stade Rennes erstmals als Captain aufs Feld. Mit einem Treffer trägt er massgeblich zum 3:0-Auswärtssieg beim Conference-League-Halbfinalisten Strasbourg bei.
Lorient
Yvon Mvogo
Hält beim 2:0-Heimsieg von Lorient gegen Olympique Marseille den Kasten sauber. Der Nati-Goalie sammelt damit bereits seine fünfte weisse Weste der Saison.
Le Havre
Felix Mambimbi
Fehlt mit einer Knieverletzung.