Zeki Amdouni (vorne) und Fabian Rieder an der U21-EM im Sommer. KEYSTONE

Fabian Rieder wird zum dritten Mal in Serie als bester Schweizer Youngster ausgezeichnet. Der ebenfalls nominierte Nati-Kollege Zeki Amdouni zeigt dafür wenig Verständnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An den Swiss Fooball Awards wurde Fabian Rieder zum dritten Mal nacheinander zum besten Schweizer Youngster gewählt.

Zeki Amdouni ging trotz eines sportlich sehr erfolgreichen Jahres leer aus. Den Reaktionen des Stürmers über die sozialen Medien ist zu entnehmen, dass er mit der Wahl nicht einverstanden ist. Mehr anzeigen

Bei den gestrigen Swiss Football Awards wurde Fabian Rieder als «Youngster Male 2023» ausgezeichnet. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer von den Young Boys nach Frankreich zu Stade Rennes wechselte, gewinnt die Trophäe zum dritten Mal in Serie.

Dies sehr zum Unverständnis von Zeki Amdouni, der nicht nur als Youngster des Jahres, sondern sogar als Nati-Spieler des Jahres nominiert wurde. Doch Amdouni ging leer aus. Während die Zeremonie ausgetragen wurde, postete Amdouni über den Kurznachrichtendienst «X» vier Lach-Emojis.

Dass seine Lach-Emojis auf den Anlass bezogen waren, zeigt ein weiterer Post des Stürmers. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story ergänzt Amdouni das Logo der Swiss Football Night mit zwei Clown-Emojis.

Überraschende Wahl

Dass Fabian Rieder den Vorzug vor Zeki Amdouni erhielt, kommt tatsächlich überraschend. Denn Amdouni schaffte im Jahr 2023 den grossen Durchbruch: Noch für den FC Basel schoss er in der Conference League in acht Spielen sieben Tore und war einer der Hauptgründe dafür, dass es der FCB sensationell bis ins Halbfinale schaffte. In der Nationalmannschaft wurde Amdouni zum Stammspieler, erzielte in zehn EM-Quali-Spielen sechs Tore und wurde damit zum besten Torschützen der Schweizer Nati. Im Sommer 2023 wechselte Amdouni schliesslich von Basel in die Premier League. In 23 Spielen für den FC Burnley erzielte er fünf Tore.

Ebenfalls ins Ausland wechselte Fabian Rieder. Von YB zog es den Mittelfeldspieler im Sommer nach Frankreich. Doch Rieder konnte sich bei Stade Rennes keinen Stammplatz ergattern, machte kein Spiel über 90 Minuten. Auch in der Nati hat Rieder noch nicht den Stellenwert eines Amdounis. In der EM-Qualifikation kam der 21-Jährige mit der A-Nati zu zwei Teileinsätzen.

