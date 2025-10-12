  1. Privatkunden
Niederlande Riola Xhemaili trifft dreifach für die PSV Vrouwen

SDA

12.10.2025 - 19:32

Kurz vor dem nächsten Zusammenzug des Schweizer Nationalteams trifft Riola Xhemaili dreifach
Kurz vor dem nächsten Zusammenzug des Schweizer Nationalteams trifft Riola Xhemaili dreifach
Keystone

Bevor das Schweizer Nationalteam der Frauen sich zum ersten Zusammenzug seit der Heim-EM trifft, präsentiert sich Riola Xhemaili auf Klubebene erneut in Torlaune.

Keystone-SDA

12.10.2025, 19:32

12.10.2025, 19:50

Beim 5:0-Sieg ihrer PSV Vrouwen gegen Breda traf die 22-Jährige dreimal, einmal davon per Penalty. Mit nun sieben Toren in fünf Spielen ist die Solothurnerin die alleinige Topskorerin der niederländischen Liga. Dank ihren überzeugenden Auftritten bringt sich Xhemaili, die die Schweiz an der Heim-EM mit ihrem Tor in der 92. Minute im Spiel gegen Finnland in die Viertelfinals schoss, in die beste Position für höhere Aufgaben im Nationalteam.

Ende Oktober testet das Team von Pia Sundhage gegen Kanada und Schottland. Welche Spielerinnen für die Partien nominiert werden, gibt die Nationaltrainerin am kommenden Dienstag bekannt.

