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England Roberto De Zerbi übernimmt bei Tottenham

SDA

31.3.2026 - 18:18

Roberto De Zerbi kehrt in die Premier League zurück
Roberto De Zerbi kehrt in die Premier League zurück
Keystone

Tottenham Hotspur verpflichtet wie erwartet Roberto De Zerbi als neuen Trainer. Der 46-jährige Italiener soll die Londoner zunächst vor dem Abstieg bewahren.

Keystone-SDA

31.03.2026, 18:18

De Zerbi unterschrieb einen «langfristigen Vertrag» mit dem Europa-League-Sieger, wie der Klub mitteilte. Für den 17. der Premier League, der nur einen Punkt Reserve auf die Abstiegsplätze hat, ist De Zerbi der dritte Coach in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor.

Von dem Dänen Frank, der im vergangenen Sommer mit grossen Hoffnungen verpflichtet worden war, hatte sich Tottenham wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs im Februar getrennt. Sein Nachfolger Tudor, der nur als Interimscoach geholt worden war, musste schon nach sechs Wochen wieder gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen.

De Zerbi hat sich in der Premier League als Coach bereits bei Brighton einen Namen gemacht, indem er den Verein 2023 erstmals in den Europacup führte. Zuletzt arbeitete er bis zu seiner Entlassung im Februar bei Olympique Marseille. Das Debüt für Tottenham gibt er am 12. April auswärts gegen Aufsteiger Sunderland mit Granit Xhaka.

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