Roberto Mancini ist nun Trainer beim katarischen Verein Al Sadd Keystone

Roberto Mancini hat wieder eine Arbeitsstelle in der arabischen Welt. Der bald 61-jährige Italiener übernimmt die Verantwortung beim katarischen Verein Al Sadd.

Keystone-SDA SDA

Gemäss der in den sozialen Medien verbreiteten Mitteilung des Klubs hat Mancini einen für zweieinhalb Jahr gültigen Vertrag unterzeichnet. Zuletzt hatte der einstige Nationalcoach Italiens die saudi-arabische Nationalmannschaft betreut. Die Zusammenarbeit war vor etwas mehr als einem Jahr nach lediglich 14 Monaten beendet worden.

In seiner Heimat hat Mancini sowohl als Klub- als auch als Nationaltrainer Erfolge vorzuweisen. Mit Inter Mailand gewann er dreimal den Meistertitel, das Nationalteam führte er vor gut vier Jahren zum Europameistertitel.