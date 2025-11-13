  1. Privatkunden
Fußball Roberto Mancini Trainer in Katar

SDA

13.11.2025 - 13:54

Roberto Mancini ist nun Trainer beim katarischen Verein Al Sadd
Roberto Mancini ist nun Trainer beim katarischen Verein Al Sadd
Keystone

Roberto Mancini hat wieder eine Arbeitsstelle in der arabischen Welt. Der bald 61-jährige Italiener übernimmt die Verantwortung beim katarischen Verein Al Sadd.

Keystone-SDA

13.11.2025, 13:54

Gemäss der in den sozialen Medien verbreiteten Mitteilung des Klubs hat Mancini einen für zweieinhalb Jahr gültigen Vertrag unterzeichnet. Zuletzt hatte der einstige Nationalcoach Italiens die saudi-arabische Nationalmannschaft betreut. Die Zusammenarbeit war vor etwas mehr als einem Jahr nach lediglich 14 Monaten beendet worden.

In seiner Heimat hat Mancini sowohl als Klub- als auch als Nationaltrainer Erfolge vorzuweisen. Mit Inter Mailand gewann er dreimal den Meistertitel, das Nationalteam führte er vor gut vier Jahren zum Europameistertitel.

