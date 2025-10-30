  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neunjährige Haftstrafe Robinho: «Ich werde im Knast nicht anders behandelt, weil ich Fussballspieler war»

Syl Battistuzzi

30.10.2025

Robinho begeisterte einst mit seinen Fointen und Tricks die Fussball-Welt.
Robinho begeisterte einst mit seinen Fointen und Tricks die Fussball-Welt.
Keystone

Robinho verbüsst seine neunjährige Haftstrafe wegen Gruppenvergewaltigung in einem brasilianischen Gefängnis – und gewährt Einblicke in seinen Alltag hinter Gittern.

Syl Battistuzzi

30.10.2025, 18:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robinho verbüsst seit März 2024 in Brasilien eine neunjährige Haftstrafe wegen Gruppenvergewaltigung, zu der er 2017 in Italien verurteilt wurde.
  • In einem Video betont der Ex-Fussballstar, dass er im Gefängnis keine Sonderbehandlung erfährt und wie alle anderen Insassen lebt.
  • Robinho widerspricht Berichten über angebliche Führungsrollen oder psychische Probleme.
Mehr anzeigen

Wegen seiner Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung einer albanischen Frau in einer Diskothek in Mailand war Robinho 2017 in Italien zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die Strafe sitzt der 41-Jährige in der Heimat ab. Der ehemalige Stürmer von Real Madrid, Manchester City und der AC Milan ist seit März 2024 im Gefängnis P2 in Tremembé im Landesinneren von São Paulo inhaftiert. In einem Video hat der frühere brasilianische Nationalspieler (100 Länderspiele) Einblicke in seinen Alltag gegeben. Eine Vorzugsbehandlung erhält er nicht.

«Meine Ernährung, meine Schlafenszeiten, alles ist genau wie bei den anderen Insassen. Ich habe nie etwas anderes zu essen bekommen, wurde nie anders behandelt. Ich mache alles, was auch die anderen Insassen machen dürfen, nämlich arbeiten, ein Buch lesen und ab und zu, wenn wir Lust haben, Fussball spielen, was erlaubt ist, wenn sonntags keine Arbeit ansteht», so Robinho (via UOL).

Es sei bei den Inhaftierten eine beliebte Haftanstalt, weil es Arbeit sowie keine kriminellen Banden oder Unterdrückung gebe, erläutert der ehemalige Fussball-Star, der bei Karrierebeginn einst als legitimier Nachfolger von Pelé galt. «Hier geht es darum, diejenigen, die Fehler begangen haben, umzuerziehen und zu resozialisieren. Ich hatte hier und nirgendwo sonst jemals eine Führungsrolle inne. Hier haben die Wärter das Sagen, und wir, die Insassen, gehorchen nur.» 

Ältester Sohn Fussballprofi bei Santos

Er habe nie irgendwelche Probleme mit den Wärtern oder anderen Insassen gehabt. «Alle werden gleich behandelt – ich werde nicht anders behandelt, weil ich Fussballspieler war», meint Robinho. Auch Edinho, Sohn von Pelé, ist hier wegen Geldwäscherei inhaftiert. 

Robinho spricht auch noch über seinen Sohn Robinho Jr. Der 17-Jährige ist in die Fussstapfen seines Vaters getreten und steht bei Santos in der höchsten brasilianischen Liga unter Vertrag. 

«Wenn meine Frau nicht alleine kommt, bringt sie meine Kinder mit. Der Älteste spielt halt am Wochenende, aber die anderen beiden dürfen mitkommen», erläutert der dreifache Familienvater. Er führe im Knast ein normales Leben. «Dass ich ein Anführer bin oder psychische Probleme habe, sind Lügen», hält Robinho fest.

Meistgelesen

Lawine überrollt Basislager am Annapurna
Mega-Vollmond, Sternschnuppen und ein Blick in die Nachbargalaxie
«USA und Russland sind die langsamen Verlierer»
Felix Blumer: «21 Jahre Schichtarbeit zwängt einen in ein Korsett»
Kanton und Stadt Zürich entsorgen bekannte Schweizer Kunst – einfach so

Mehr Fussball

Sechste Pleite in sieben Spielen. Liverpools Krise verschärft sich – Trainer Slot: «Der Druck ist da»

Sechste Pleite in sieben SpielenLiverpools Krise verschärft sich – Trainer Slot: «Der Druck ist da»

14. Sieg im 14. Spiel. Die Bayern sind auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen

14. Sieg im 14. SpielDie Bayern sind auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen

Englischer Ligacup. Schär markiert erstes Saisontor für Newcastle ++ Liverpool verliert erneut

Englischer LigacupSchär markiert erstes Saisontor für Newcastle ++ Liverpool verliert erneut

Fussball Videos

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

30.10.2025

Maresca: «Die Rote Karte war dumm und unnötig»

Maresca: «Die Rote Karte war dumm und unnötig»

Chelseas Trainer Enzo Maresca äusserte sich nach dem 4:3-Sieg gegen Wolverhampton zur unnötigen Roten Karte von Liam Delap. Trotz des Erfolges meint Maresca, dass dem Team Disziplin und Kontrolle fehlen.

30.10.2025

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

Der FC Bayern eilt unter Vincent Kompany von Rekord zu Rekord. Nicht nur die beeindruckende Siegesserie, sondern auch die Art und Weise sorgt für Staunen bei der Konkurrenz und im eigenen Verein.

30.10.2025

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Maresca: «Die Rote Karte war dumm und unnötig»

Maresca: «Die Rote Karte war dumm und unnötig»

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

Mehr Videos