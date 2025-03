Rodriguez mit Top-Auftritt gegen Real ++ Xhaka glänzt mit Assist ++ Kobel hält erneut die Null

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen fährt auswärts bei Eintracht Frankfurt einen 4:1-Sieg ein. Xhaka bereitet in der 26. Minute das 1:0 vor. In der 77. Minute wird der Nati-Captain gelbverwarnt ausgewechselt. Am Mittwoch steht das Kracher-Duell im Champions-League-Achtelfinal auswärts gegen Bayern München auf dem Programm.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt St.Pauli 2:0 und bleibt im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor. In der Tabelle ist der BVB nur auf Platz 10 klassiert, allerdings beträgt der Rückstand auf einen Champions-League-Platz nur 6 Punkte. Apropos Königsklasse: Am Dienstag empfängt der BVB im Achtelfinal Lille.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin fliegt in der Vorwoche vom Platz und fehlt beim 3:0-Sieg gegen Heidenheim gesperrt.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi spielt bei Gladbach in der Innenverteidigung durch und erledigt seinen Job bravurös.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz spielt eine starke Saison und grüsst nach dem 24. Spieltag von Platz 4. Silvan Widmer spielt dabei eine Nebenrolle, beim 2:1-Auswärtssieg gegen RB Leipzig kommt er gar nicht zum Einsatz.

Stuttgart Luca Jaquez

Am Freitag verliert Stuttgart gegen Bayern München nach 1:0-Führung noch mit 1:3. Jaquez wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz bei seinem neuen Arbeitgeber.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder kommt erneut nicht zum Einsatz. Der 23-Jährige steht bei Stuttgart auf dem Abstellgleis.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nachdem Stergiou in vier der letzten fünf Spiele über die volle Distanz spielen durfte, wird er nun von einer Fersenverletzung ausgebremst. Gegen Bayern steht er deshalb nicht im Kader.

Augsburg Cédric Zesiger

Bei der Nullnummer gegen Freiburg spielt Zesiger in der Dreierkette durch.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda wartet in diesem Kalenderjahr auf seinen ersten Einsatz. Mitte November verletzte er sich am Knie und fiel danach rund zwei Monate aus. Seither sitzt er immerhin wieder auf der Bank, so auch bei der 1:4-Klatsche gegen Leverkusen.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi sitzt beim 0:0 in Augsburg auf der Ersatzbank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity setzt sich im FA Cup gegen Plymouth durch. Akanji fehlt noch immer verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle verliert im FA Cup gegen Brighton 1:2 nach Verlängerung. In der 3. Minute der Nachspielzeit erzielt Schär ein fantastisches Tor, steht dabei aber hauchdünn im Abseits und so zählt der Treffer nicht.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Nach seiner Operation am Daumen fällt Sommer noch eine Weile aus. Ohne Sommer spielt Inter im Spitzenkampf gegen Napoli 1:1 und verteidigt damit den Ein-Punkte-Vorsprung. Dennoch fühlt es sich wie eine Niederlage an, den Gegentreffer kassieren die Mailänder in der 87. Minute. Am Mittwoch spielt Inter in der Champions League auswärts gegen Feyenoord.

Napoli Noah Okafor

Okafor wird bei Napoli eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Bologna Michel Aebischer

Bologna schlägt Cagliari 2:1, Aebischer kommt nicht zum Einsatz. Er spielt bei Bologna gerade keine Rolle mehr.

Bologna Dan Ndoye

Auch Dan Ndoye drückt am Wochenende die Bank, allerdings ist das eine Ausnahme. Zuletzt war er gesetzt und wusste auch meist zu überzeugen.

Bologna Remo Freuler

Und so ist Freuler der einzige Schweizer, der bei Bologna zum Einsatz kommt. In der 84. Minute sieht er Gelb und muss am kommenden Sonntag gegen Verona eine Gelb-Sperre absitzen.

Empoli Nicolas Haas

Haas fällt noch immer verletzt aus. Empoli steckt nach 27 Runden mitten im Abstiegskampf.

Parma Simon Sohm

Im Abstiegskampf steckt auch Parma, das einen Punkt mehr auf dem Konto hat als Empoli. Am Samstag spielt Sohm bei der 0:1-Niederlage gegen Udinese durch.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Top-Auftritt beim 2:1-Heimsieg des Betis-Verteidigers gegen Real Madrid. Spielt auf der linken Abwehrseite durch und nimmt Weltstar Rodrygo (fast) 90 Minuten aus dem Spiel. Auffallend oft schaltet er sich sogar in den Angriff ein und geht auch in den Abschluss. Sein Distanzschuss nach 22 Minuten fliegt knapp übers Gehäuse, sein Freistoss kurz darauf wird noch entscheidend abgelenkt. Und dass die Pfeife des Schiedsrichters in der 65. Minute stumm bleibt, als er von Aurélien Tchouaméni im Strafraum von den Beinen geholt wird, ist ein Fehlentscheid.

Betis – Real Madrid 2:1 LALIGA // 26. Runde // Saison 24/25 01.03.2025

Sevilla Djibril Sow

Sevilla holt auswärts bei Rayo Vallecano einen Punkt. Sow wird in der 76. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas wird bei Sevilla in der 90. Minute ausgewechselt.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert spielt in der Innenverteidigung beim 1:1 gegen Las Palmas über die volle Distanz.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn sitzt beim 3:0-Sieg gegen Reims auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt beim souveränen Sieg im zentralen Mittelfeld durch. Einen Skorerpunkt bucht er nicht.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo steht ebenfalls in der Startelf und bleibt ebenfalls ohne direkte Torbeteiligung. In der 74. Minute wird er ausgewechselt, am Resultat ändert sich danach nichts mehr.

Marseille Ulisses Garcia

Der 29-Jährige steht beim 2:0-Sieg gegen Nantes nicht im Kader. Marseille ist Tabellenzweiter.

Toulouse Vincent Sierro

Beim 4:0-Sieg gegen Toulouse erzielt Sierro das 2:0. Nach einer Ecke stochert er den Ball aus rund 20 Zentimetern über die Linie (Video).

Montpellier Becir Omeragic

Bei der 0:4-Ohrfeige gegen Toulouse fehlt Omeragic verletzt. Montpellier ist Tabellenletzter und droht abzusteigen.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Stade Brest hat aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte geholt, belegt aber immer noch einen Platz im Tabellenmittelfeld. Fernandes fehlt bei der 1:2-Niederlage gegen Lyon verletzt.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica hatte am Wochenende spielfrei und wird damit am Mittwoch mit aufgeladenen Batterien ins Champions-League-Achtelfinale gegen Barcelona steigen. Das Hinspiel findet in Lissabon statt.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fehlt weiterhin verletzt. Der 26-Jährige verpasst damit auch das Highlight-Spiel gegen Inter Mailand in der Champions League.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Am Freitag erzielt Ryan Fosso in der 4. Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen Waalwijk. Es ist der erste Saisontreffer des zentralen Mittelfeldspielers.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Der Stürmer fehlt den Bulgaren wegen einer Muskelzerrung. Sein letztes Spiel bestritt der 28-Jährige vor der langen Winterpause Mitte Dezember.

Brügge Ardon Jashari

Beim 1:1 gegen Gent spielt Jashari wie so oft durch. Brügge ist nach 28 Runden Tabellenzweiter, der Meistertitel ist bei 9 Punkten Rückstand kaum noch zu holen. Am Dienstag empfängt Brügge im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Aston Villa. Es wäre ein riesiger Erfolg, sollte Brügge das Viertelfinale erreichen, gegen Aston Villa scheint dies aber im Bereich des Möglichen.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Standard Lüttich verliert zuhause gegen Anderlecht mit 0:2, Zeqiri hat nach 70 Minuten beim Stand von 0:1 Feierabend.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez sitzt beim Remis gegen Brügge über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu fährt mit Midtjylland einen dramatischen 2:1-Heimsieg über Nordsjælland ein. In der 90. Minute wird ein Tor der Gäste aberkannt, zwei Minuten später markiert Midjtjylland den Siegtreffer. Mbabu spielt durch und sieht in der 96. Minute noch die Gelbe Karte.

Burgos CF (La Liga 2) Gabriel Barès

Burgos CF verliert 1:2 gegen Castellon. Barès sitzt bei seinem neuen Verein, der in der 2. Liga gegen den Abstieg ankämpft, auf der Bank.

Orange County (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Vergangene Saison spielte Lyam MacKinnon bei Greenville und wurde zum «Player of the Year» gewählt. Auf die neue Saison hin wechselte er nun zu Orange County. Die Saison in den USA hat noch nicht begonnen.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Tabellenführer Sturm Graz muss sich RB Salzburg trotz Führung bis zur 72. Minute mit 1:3 geschlagen geben. Wüthrich fehlt mit Adduktorenbeschwerden.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient verteidigt die Tabellenführung in der Ligue 2 dank eines 3:1-Erfolgs gegen Rodez. Mvogo muss in der 27. hinter sich greifen, in der Folge gelingt dem Leader aber noch die Wende.

Greuther Fürth Noah Loosli

Loosli spielt gegen Fortuna Düsseldorf durch und fährt mit Greuther Fürth einen 2:1-Auswärtssieg ein.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Miro Muheim und der HSV bleiben zwar an der Tabellenspitze, muss nach dem 0:2 beim SC Paderborn den 1. FC Kaiserslautern aber aufschliessen lassen. Muheim spielt durch.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Teamkollege Hefti kommt in Paderborn dagegen nicht zum Einsatz.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern zeigt eine Reaktion auf die Pleite in der Vorwoche gegen den HSV und schlägt Jahn Regensburg problemlos. Elvedi sieht in der 41. Gelb und wird in der 64. Minute beim Stand von 2:0 vom Feld genommen.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Eine Hüftverletzung setzt Hunziker derzeit ausser Gefecht. Ohne den 22-Jährigen kommt Karlsruhe zu einem 1:0-Sieg gegen Köln.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Kurz nach dem späten Führungstreffer kommt Gantenbein auf Seiten der Schalker in die Partie und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Schalke schlägt Preussen Münster mit 1:0 und verschafft sich im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Bereits nach sieben Minuten wird Keller im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig verwarnt und wird in der 62. Minute ausgewechselt. Von der Bank aus sieht er, wie seine Teamkollegen ohne ihn in der 85. Minute noch den Ausgleich kassieren.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Joël Schmied und Köln verlieren gegen den Karlsruher SC wegen eines Eigentores von Hübers. Der Ex-Sittener wird in der 57. Minute ausgewechselt, danach fallen keine Tore mehr.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Racioppi sitzt beim 0:1 gegen Karlsruhe auf der Bank und wartet noch auf den ersten Einsatz für die Kölner.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Frey spielt gegen Sheffield United durch und verwandelt einen Penalty, muss schlussendlich aber als Verlierer vom Feld. Queens Park muss sich mit 1:2 geschlagen geben.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt sitzt beim 1:1 gegen West Bromwich über 90 Minuten auf der Bank.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Haile-Selassie verpasst auch das zweite Saisonspiel von Chicago Fire wegen einer Verletzung.

St. Louis CITY Roman Bürki

Roman Bürki hält seinen Kasten erneut rein und steht nach zwei Saisonspielen in der MLS noch ohne Gegentor da. Dumm nur, dass seine Teamkollegen auch noch kein Tor erzielen konnten und mit zwei torlosen Unentschieden in die Saison starten.

Seattle Stefan Frei

Anders als Bürki hat Frei nach zwei Liga-Partien bereits viermal hinter sich greifen müssen. Gegen Real Salt Lake setzt es für Seattle eine 0:2-Pleite ab.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Stojilkovic bleibt beim 2:0-Sieg über Radnicki ohne Skorerpunkt und wird nach 85 Minuten ausgewechselt.

NK Osijek Petar Pusic

Pusic bringt Osijek gegen Slaven Belupo nach 25 Minuten in Führung und wird in der 62. Minute ausgewechselt. In der Folge geben seine Teamkollegen die Führung noch aus der Hand und verlieren mit 1:2.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi figuriert wie schon in der Vorwoche nicht im Kader von Osijek.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Yingbo unterliegt Shandong Taishan gleich mit 1:4, Malele spielt durch, kann sich aber nicht in die Skorerliste eintragen.

Chengdu Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

Ming-Yang Yan und Chengdu Rongcheng müssen im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage einstecken. Yang spielt über die volle Distanz.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Cluj unterliegt am 29. Spieltag der Superliga Rumäniens Botosani mit 0:1. Van der Werff steht nicht im Kader.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Sitzt beim 0:1 gegen Flamengo über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

Al-Nasr Haris Seferovic

Gehört bei der 1:2-Niederlage gegen Ajman nicht zum Aufgebot.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Al-Qadsiah besiegt Al-Riyadh mit 1:0. Puertas steht bis zur 88. Minute auf dem Platz, der Siegtreffer fällt aber erst nach seiner Auswechslung.

Boca Juniors Lucas Blondel

Blondel sieht bereits in der 11. Minute die Gelbe Karte, spielt gegen Rosario Central aber dennoch durch und trägt seinen Teil dazu bei, dass die Boca Juniors zu einem 1:0-Heimsieg kommen.