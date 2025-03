Ricardo Rodriguez rückt in der Rangliste der Schweizer Rekordspieler in den 2. Rang vor Keystone

Mit seinem Einsatz im Testspiel gegen Nordirland kommt Ricardo Rodriguez auf 126 Länderspiele. Damit lässt der Zürcher in der Rangliste der Schweizer Rekordspieler Xherdan Shaqiri hinter sich.

Keystone-SDA SDA

Shaqiri, der nach der Europameisterschaft in Deutschland zurückgetreten ist, liegt nun auf Platz 3. An der Spitze steht weiterhin der im aktuellen Zusammenzug abwesende Granit Xhaka mit 135 Länderspielen.

Wie sein 126. Spiel fand auch das Nati-Debüt von Rodriguez in Grossbritannien statt: Im Oktober 2011 wurde er bei der 0:2-Niederlage gegen Wales in Cardiff in der 62. Minute für Shaqiri eingewechselt. Nationaltrainer war Ottmar Hitzfeld.

Der 32-jährige Verteidiger entwickelte sich in der Folge rasch zu einer festen Grösse im Nationalteam und nahm an allen grossen Turnieren teil. An je drei Welt- und Europameisterschaften kam er in jedem Spiel zum Einsatz – und nicht nur das: In 26 WM- und EM-Spielen stand er nur einmal nicht über die volle Distanz auf dem Platz.

In seiner Nationalmannschaftskarriere erzielte Rodriguez bisher neun Tore und kassierte nur sechs Gelbe Karten.