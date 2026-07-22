Chelsea verpflichtet den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa. Wie der Klub aus London mitteilt, stattet er den 23-jährigen Offensivspieler mit einem bis 2033 gültigen Vertrag aus.

Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben, Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von rund 137 Millionen Euro.

Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. Erst vor wenigen Tagen war Rogers' Nationalmannschaftskollege Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt und seinem neuen Klub Berichten zufolge satte 135 Millionen Euro Ablöse wert gewesen. Ausschlaggebend für Rogers Wechsel sei das Projekt mit dem neuen Trainer Xabi Alonso gewesen.

Mit Rogers verliert Johan Manzambi bei seinem neuen Klub einen Teamkollegen. Der Schweizer war nach der WM zum Team aus Birmingham gewechselt.