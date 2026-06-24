Auf dem Weg zu einem möglichen Comeback von Victor Boniface beim Fussball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht Sportchef Simon Rolfes Nachholbedarf bei dessen körperlicher Fitness. «Das Knie sieht heute ganz gut aus. Aber das Gewicht ist ein bisschen seine Schwachstelle. Es ist unser Ziel, dass er wieder in Topform kommt. Dann hat er in ganz vielen Mannschaften eine Perspektive», sagte Rolfes im Interview der «Sport Bild».

«Wir schreiben uns alle paar Tage», berichtete Rolfes. Nach einer Knie-OP zu Jahresbeginn hatte der zuletzt zu Werder Bremen verliehene Fussballer seine Reha in Leverkusen absolviert und war nach Bremen zurückgekehrt. Zwar galt das Knie ab April als ausgeheilt, für einen Einsatz reichte die Fitness des Angreifers jedoch nicht aus. Zum Ende der vergangenen Saison waren Bilder aus Bremen zu sehen, die den Stürmer mit Übergewicht zeigten.

Dabei hatte Boniface einen starken Start bei Bayer 04 erwischt und in der Saison 2023/24 21 Pflichtspieltore zum Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal beigesteuert. «Wir werden nie vergessen, was Boni für uns in der Meistersaison geleistet hat. Da hat er das verkörpert, was wir brauchten, diesen Attacke-Modus», betonte Rolfes. Im zweiten Jahr wurde er jedoch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst, bevor seine Leihe zu Werder folgte.