Goalie mit Captainbinde: Roman Bürki etablierte sich bei St. Louis City schnell als Leistungsträger. Bild: Keystone

Grosse Ehre für Roman Bürki: Der 32-jährige Berner in Diensten des St. Louis City SC wird in der Major League Soccer (MLS) zum besten Torhüter des Jahres gewählt.

Bürki verdiente sich die Auszeichnung mit starken Leistungen in seiner Debüt-Saison in den USA. Der lange Zeit in der Bundesliga aktive Münsinger ist einer von drei Goalies, die in der Qualifikation in der MLS mehr als 100 Paraden (123) gezeigt haben, und mit 74,55 Prozent weist er von diesem Trio die höchste Quote an abgewehrten Schüssen auf.

Die Ehrenmeldung folgt für Bürki nur drei Tage nach dem enttäuschend frühen Ausscheiden in den Playoffs. St. Louis war in der Qualifikation die beste Mannschaft der Western Conference, scheiterte in der 1. Runde mit dem Gesamtskore von 2:6 aber überraschend an Kansas City.

sda