Ronald Koeman tritt nach dem WM-Out der Niederlande im Sechzehntelfinal gegen Marokko zurück.

Der 63-Jährige erklärt auf Instagram, er habe sich in der Nacht nach dem verlorenen Penaltyschiessen zu diesem Schritt entschlossen.

«Wir haben davon geträumt, Geschichte zu schreiben. Das haben wir nicht geschafft. Niemand ist darüber enttäuschter als ich. Als Nationaltrainer trägt man die Verantwortung.»

Koeman, der schon von 2018 bis 2020 Bondscoach war, trainierte die Niederländer seit 2023 als Nachfolger von Louis van Gaal erneut. Unter ihm erreichte «Oranje» bei der Euro 2024 die Halbfinals.

«Ich verlasse das Nationalteam mit gemischten Gefühlen», bilanzierte Koeman. «Der Traum vom WM-Titel bleibt leider unerfüllt. Aber der Stolz überwiegt. Ich bin stolz darauf, was der Fussball mir alles gebracht hat.»