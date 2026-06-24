Der zweimalige Weltfussballer Ronaldinho kehrt überraschend auf den Rasen zurück und schliesst sich dem italienischen Drittligisten Ravenna FC an.

Die Comeback-Absichten gaben der 46-jährige Brasilianer und der Klub bei einer Veranstaltung in Miami bekannt. Laut Mitteilung des Klubs soll es sich «um weit mehr als eine symbolische Verpflichtung» handeln.

Ronaldinho habe sich zum Ziel gesetzt, sein letztes Tor als Profifussballer im Trikot von Ravenna zu erzielen, hiess es. «Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen», sagte Ronaldinho über seine Pläne.

Sein bislang letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er offiziell seine Karriere. Zu seinen grössten Erfolgen zählt die zweimalige Wahl zum Weltfussballer. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006 die Champions League, vier Jahre zuvor war er mit Brasilien Weltmeister geworden.