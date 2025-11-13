Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Cristiano Ronaldo verlässt den Platz nach seiner Roten Karte gegen Irland vorzeitig. Bild: Keystone

Portugal verliert in Irland mit 0:2 und verpasst die vorzeitige Qualifikation für die WM-Endrunde. Cristiano Ronaldo fliegt nach einer Tätlichkeit in der 61. Minute vom Platz. Albanien schafft es derweil definitiv in die Playoffs.

Portugal hat die Qualifikation am 5. Spieltag der WM-Quali überraschend verpasst. Der Leader der Gruppe F unterlag im Auswärtsspiel bei Irland mit 0:2 und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Ungarn. Der Fauxpas der Lusitaner dürfte jedoch ohne grössere Konsequenzen bleiben. Mit einem Punkt am Sonntag zum Abschluss gegen Schlusslicht Armenien haben die Portugiesen das WM-Ticket höchstwahrscheinlich in der Tasche, während sich Ungarn und Irland im Direktduell noch um das Playoff-Ticket balgen dürften.

Zum Abschluss nicht auflaufen wird Cristiano Ronaldo. Der Superstar verlor nach einer Stunde Spielzeit die Nerven und deckte seinen Gegenspieler mit einem Ellbogenschlag ein. Nach Eingriff des VAR flog Ronaldo mit Rot vom Platz und ist damit für die Partie gegen Armenien gesperrt.

Albanien definitiv in den Playoffs

Für Albanien lebt der Traum der ersten WM-Teilnahme nach einem 1:0-Sieg gegen Andorra weiter. Weil das bereits qualifizierte England in der Gruppe K zugleich Serbien mit 2:0 besiegte, ist Albanien Platz 2 und die damit verbundene Playoff-Teilnahme nicht mehr zu nehmen.

