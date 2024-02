Cristiano Ronaldo trifft und siegt. Nach dem Schlusspfiff gegen Al Shabab lässt sich der Routinier von Al-Nassr aber zu einer als obszön empfundenen Geste hinreissen. Es droht ein Nachspiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo zeichnet sich gegen Al Shabab als Torschütze aus und hat damit massgeblichen Anteil am 3:2-Auswärtssieg.

Dennoch lässt sich der Portugiese offenbar auf Provokationen der gegnerischen Fans ein und empört die lokalen Medien mit einer als obszön empfundenen Geste nach dem Schlusspfiff.

Ronaldo droht ein Nachspiel. Der saudische Fussballverband soll eine Untersuchung eingeleitet haben. Mehr anzeigen

Cristiano Ronaldo ist mittlerweile 39 Jahre alt. In Saudi-Arabien tut er aber das, was er schon seit 20 Jahren am liebsten tut: Tore schiessen und Siege bejubeln. Mit Al-Nassr fährt er am Sonntag einen 3:2-Auswärtserfolg bei Al Shabab ein und zeichnet sich in der 21. Minute mit einem verwandelten Penalty für den 1:0-Führungstreffer verantwortlich.

Die Entgleisung nach dem Schlusspfiff

Trotz Vollerfolg lässt sich der Portugiese nach dem Schlusspfiff aber zu einer Unbeherrschtheit hinreissen. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken aufgetaucht sind, ist zu sehen, wie Ronaldo von der Tribüne aus mit «Messi»-Rufen provoziert wird. Daraufhin legt er sich eine Hand an sein Ohr, bevor er in Richtung der gegnerischen Anhänger gestikuliert und dabei Handbewegungen im Lendenbereich macht.

Die als obszön empfundene Geste droht ein Nachspiel zu haben. Denn die lokalen Medien reagieren empört auf Ronaldos Verhalten. Gemäss Berichten soll der saudische Fussballverband SAFF eine Untersuchung eingeleitet haben.

Nicht der erste Vorfall

Es ist nicht das erste Mal, dass Ronaldo seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien für Aufregung sorgt. Im vergangenen April wird Ronaldo nach dem Duell mit Erzrivale Al-Hilal ebenfalls mit «Messi»-Rufen eingedeckt. Seine Reaktion damals: Er griff sich demonstrativ in den Schritt.

Erst kürzlich verlor der Superstar gegen den gleichen Gegner die Contenance und steckte auf dem Weg in die Kabine einen Fan-Schal des Gegners in seine Hosen, bevor er diesen wieder wegwarf.