Ronaldo und sein Sohnemann präsentieren ihre Muckis. Screenshot: Instagram

Cristiano dos Santos, der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo, wird erstmals für Portugals U15-Nationalteam aufgeboten. Das erfüllt den Papa mit stolz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano dos Santos, der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo, wird erstmals für die U15-Nationalmannschaft Portugals aufgeboten.

Der 14-Jährige wird im Mai bei einem Turnier in Kroatien auflaufen.

Der 40-jährige Papa ist mächtig stolz auf seinen Sprössling. Mehr anzeigen

Der 14-jährige Cristiano dos Santos wird am Dienstag erstmals für die U15-Nationalmannschaft Portugals aufgeboten. Der älteste Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo soll vom 13. bis 18. Mai bei einem Turnier in Kroatien auflaufen. Die Portugiesen treffen dort auf Japan, Griechenland und England. Cristiano dos Santos spielt wie sein Papa in Saudi-Arabien für Al-Nassr.

Im Netz findet man einige Highlight-Clips vom Sprössling Ronaldos. Gewisse Ähnlichkeiten mit seinem Papa gibt es durchaus, da fällt etwa die gewaltige Sprungkraft auf, seine Abschlussstärke und natürlich steht auch ihm die Captainbinde richtig gut. Auch trägt er wie sein Papa die Rückennummer 7.

Der Papa ist mächtig stolz auf seinen Sprössling

Ob er dereinst eine ähnliche Karriere einschlägt wie sein Vater, das steht natürlich noch in den Sternen. Mit Talent gesegnet ist er aber allemal. Das weiss man schon seit Jahren. Unvergessen, wie er im September 2018 in der U9 von Juventus Turin vier Tore erzielte. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sein Papa noch keinen Liga-Treffer für die «Alte Dame» erzielen konnte.

Wie dem auch sei, natürlich ist «CR7» sein grösster Fan. In seiner Instagram-Story schreibt der 40-Jährige über ein Bild des U15-Aufgebots: «Orgulho em ti, filho!» Zu Deutsch: «Ich bin stolz auf dich, mein Sohn!» Und hinter den Namen seines Sohnes setzt er auch noch eine Flamme.

Ronaldo, der 2016 mit Portugal den EM-Titel gewann und noch immer für das Nationalteam spielt, hat fünf Kinder.