Cristiano Ronaldo kauft sich beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Der Portugiese sichert sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Klub.

«Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fussball zu leisten. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial», wurde der 41-jährige Ronaldo in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Mehrheitsanteilseigner und Präsident ist Mohamed Al Khereiji aus Saudi-Arabien.

Ronaldo spielt seit 2023 in der saudischen Liga für Al Nassr. Lange Jahre war der mehrfache Weltfussballer erfolgreich bei Real Madrid. Almeria peilt den Aufstieg in La Liga an und liegt aktuell auf Rang drei.