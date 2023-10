Cristiano Ronaldo war dieses Jahr erstmals seit 2004 nicht für den Ballon d'Or nominiert. Bild: imago

Lionel Messi holte sich am Montagabend in Paris seinen achten Ballon d'Or ab. Sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo hat dafür nur ein Lachen übrig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi wurde zum achten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Der spanische Journalist Tomás Roncero ist mit der Wahl nicht einverstanden und teilt seine Meinung in einem Video in den sozialen Medien.

Cristiano Ronaldo liked das Video und kommentiert mit lachenden Emojis. Mehr anzeigen

Vier tränenlachende Emojis und ein Like sorgen in den sozialen Medien gerade für viel Aufregung. Denn sie kommen von Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar reagiert auf diese Weise auf ein Instagram-Video, in dem der spanische Journalist Tomás Roncero von der Zeitung «AS» seinen Unmut gegenüber der Messi-Wahl beim Ballon d'Or äussert.

«Hallo Freunde, was wir alle schon wussten, ist passiert. Sie haben Messi einen weiteren Ballon d'Or gegeben. Er ging in Miami in den Ruhestand, aber er sah schon bei PSG wie im Ruhestand aus. Er gewann die WM, ja, gut, aber mit sechs Elfmetern. Die Weltmeisterschaft ist zehn Monate her, wir haben November», ärgert sich Roncero.

Der Reporter berichtet normalerweise über Real Madrid. Dass er den Königlichen nahe steht, wird spätestens nach einem Blick auf sein Twitter-Profil klar. «Hala Madrid y nada más» steht da in seiner Biografie. So heisst die weltberühmte Vereinshymne von Real Madrid.

Für Ex-Barça-Star Messi hat Roncero nicht die besten Worte übrig: «Messi hat acht goldene Bälle. Er hätte aber nur fünf haben sollen, er hat jene von Iniesta oder Xavi, Lewandowski, der 6 Trophäen in einer Saison gewonnen hat, und Haaland, der der Torschützenkönig von allem war.»

Messi: «Der WM-Titel war das Einzige, was mir noch fehlte» Emotionale Worte: So reagieren Lionel Messi und Aitana Bonmatí auf ihre Ballon-d'Or-Auszeichnung. 31.10.2023

Matthäus: «Die Wahl ist eine Farce»

Messis ewiger Rivale Ronaldo, der «nur» auf fünf goldene Bälle kommt und dieses Jahr nicht einmal nominiert war, scheint die Meinung des spanischen Journalisten zu teilen. So sind zumindest sein Like des Posts und die Emojis in der Kommentarspalte zu interpretieren.

Wie auch immer: Roncero ist längst nicht der einzige, der die Wahl für falsch hält. «Über das ganze vergangene Jahr gesehen hat Haaland besser performt als Messi. Es ist unverdient, dass Messi gewonnen hat», sagt Lothar Matthäus bei Sky. «Für mich führt kein Weg an Haaland vorbei. Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin.»