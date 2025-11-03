  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Super Penalty» Ronaldo schiesst Al-Nassr zum Sieg –  die Konkurrenz spottet über spätes Elfer-Geschenk

Syl Battistuzzi

3.11.2025

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

03.11.2025

Ein Ronaldo-Doppelpack – darunter ein zweifelhafter Elfmeter in der 104. Minute – bringt Al-Nassr den Sieg gegen Al-Fayha. Die Saudi-Legionäre Malcom, Riyad Mahrez, Merih Demiral und Ruben Neves spotten in den sozialen Medien über das Penalty-Geschenk.

Syl Battistuzzi

03.11.2025, 18:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cristiano Ronaldo erzielt beim 2:1-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Fayha zwei Tore, darunter ein umstrittener Elfmeter in der 104. Minute.
  • Der späte Strafstoss sorgt für Spott in den sozialen Medien von Spielern wie Malcom, Mahrez, Neves und Demiral, die eine Bevorteilung Ronaldos vermuten.
  • Ronaldo reagiert offenbar persönlich auf die Kritik und entfolgt Nationalmannschaftskollege Ruben Neves auf Social Media.
Mehr anzeigen

Am Samstag feiert Al-Nassr in der Meisterschaft im siebten Spiel seinen siebten Sieg. Der 2:1 Erfolg gegen Al-Fayha (unter anderem mit Ex-YB-Spieler Silvère Ganvoula) wurde aber erst tief in der Nachspielzeit eingetütet, als nach einem (normalen) Zweikampf im Strafraum der VAR einschritt und schliesslich der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte.

Superstar Cristiano Ronaldo liess sich nicht zweimal bitten und verwertete in der 104. Minute den Strafstoss souverän. Es war sein achter Saisontreffer. Der 40-Jährige traf bereits in der 37. Minute nach starker Vorlage vom ehemaligen Bayern-Star Kingsley Coman. Damit steht der Portugiese neu bei 952. Karrieretoren.

Den höchst umstrittenen Penalty in der 14. Minute der Nachspielzeit bringt die Konkurrenz zum Lachen – zumindest auf Social Media, wie «Sport Bild» berichtet.

Andere Saudi-Stars machen sich lustig

Der Brasilianer Malcom (Al Hilal, früher bei Barça) schrieb bei Instagram «Super penalti», garnierte seinen Post mit 23 Applaus-Emojis, elf Fluch-Emojis und 25 Totlach-Emojis. Sein Teamkollege (und Ronaldos Teamkollege aus der portugiesischen Nationalmannschaft) Ruben Neves sowie der türkische Nationalspieler Merih Demiral (Al-Ahli, bei Juve ebenfalls einst Teamkollege von CR7) posteten ebenfalls eine Serie von Totlach-Smileys. Auch der frühere Manchester-City-Star Riyad Mahrez (Al-Ahli) postete vier Totlach- und zwei Applaus-Emojis zu einem Foto des Elfmeters.

Die Botschaft der Konkurrenz ist klar: Die Liga will CR7 zu einem Titel verhelfen. Tatsächlich konnte der fünffache Weltfussballer bei Al-Nassr, für die er seit 2022 auf Torejagd geht, noch keinen Pokal gewinnen. 

Dennoch dürfte der Spott der anderen Legionäre wohl einfach aus Neid entsprungen sein. Schliesslich hat Al-Nassr schlicht ein Kader zu bieten, welches sich auch bei europäischen Top-Klubs gut machen würde. Neben Ronaldo und Coman sind noch Sadio Mané (Ex-Bayern und Liverpool), Marcelo Brozovic (Ex-Inter), Iñigo Martínez (Ex-Barça) sowie João Félix (u.a. Atlético, Chelsea, Barça, Milan) da.

Dennoch hat Ronaldo offenbar die Attacken persönlich genommen. Er soll seinem Nationalmannschaftskollegen Ruben Neves bereits auf den sozialen Medien entfolgt sein.

Meistgelesen

Nati-Trainerin Pia Sundhage muss gehen
Jetzt spricht Brigitte Trauffer über ihr Leben mit dem Volksmusik-König
Steakhaus-Erbin Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen
Verdacht auf Diphtherie-Ausbruch in Embrach ZH
Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom ist eingestürzt

Mehr Fussball

Nationalteam. SFV hält nicht an Nationaltrainerin Pia Sundhage fest

NationalteamSFV hält nicht an Nationaltrainerin Pia Sundhage fest

Söldner-Check. Jaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Söldner-CheckJaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Italien. Bologna siegt, Freuler verletzt

ItalienBologna siegt, Freuler verletzt

Fussball Videos

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

03.11.2025

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Die Frauen-WM läuft auf Hochtouren, die Welt fiebert mit. Das war nicht immer so. Fast 100 Jahre lang versuchten Männer, Frauen vom Fussballspielen abzuhalten. Wie subversiv sie dabei vorgingen, erfährst du im Video.

26.07.2023

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

02.11.2025

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

Mehr Videos