Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät 03.11.2025

Ein Ronaldo-Doppelpack – darunter ein zweifelhafter Elfmeter in der 104. Minute – bringt Al-Nassr den Sieg gegen Al-Fayha. Die Saudi-Legionäre Malcom, Riyad Mahrez, Merih Demiral und Ruben Neves spotten in den sozialen Medien über das Penalty-Geschenk.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo erzielt beim 2:1-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Fayha zwei Tore, darunter ein umstrittener Elfmeter in der 104. Minute.

Der späte Strafstoss sorgt für Spott in den sozialen Medien von Spielern wie Malcom, Mahrez, Neves und Demiral, die eine Bevorteilung Ronaldos vermuten.

Ronaldo reagiert offenbar persönlich auf die Kritik und entfolgt Nationalmannschaftskollege Ruben Neves auf Social Media.

Am Samstag feiert Al-Nassr in der Meisterschaft im siebten Spiel seinen siebten Sieg. Der 2:1 Erfolg gegen Al-Fayha (unter anderem mit Ex-YB-Spieler Silvère Ganvoula) wurde aber erst tief in der Nachspielzeit eingetütet, als nach einem (normalen) Zweikampf im Strafraum der VAR einschritt und schliesslich der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte.

This is the penalty Al Nassr got. They really want Ronaldo to win atleast a single trophy. 🤣 pic.twitter.com/Iju3Z3uqLr — Fcb Zone (@FcBarcaZone) November 1, 2025

Superstar Cristiano Ronaldo liess sich nicht zweimal bitten und verwertete in der 104. Minute den Strafstoss souverän. Es war sein achter Saisontreffer. Der 40-Jährige traf bereits in der 37. Minute nach starker Vorlage vom ehemaligen Bayern-Star Kingsley Coman. Damit steht der Portugiese neu bei 952. Karrieretoren.

Den höchst umstrittenen Penalty in der 14. Minute der Nachspielzeit bringt die Konkurrenz zum Lachen – zumindest auf Social Media, wie «Sport Bild» berichtet.

Andere Saudi-Stars machen sich lustig

Der Brasilianer Malcom (Al Hilal, früher bei Barça) schrieb bei Instagram «Super penalti», garnierte seinen Post mit 23 Applaus-Emojis, elf Fluch-Emojis und 25 Totlach-Emojis. Sein Teamkollege (und Ronaldos Teamkollege aus der portugiesischen Nationalmannschaft) Ruben Neves sowie der türkische Nationalspieler Merih Demiral (Al-Ahli, bei Juve ebenfalls einst Teamkollege von CR7) posteten ebenfalls eine Serie von Totlach-Smileys. Auch der frühere Manchester-City-Star Riyad Mahrez (Al-Ahli) postete vier Totlach- und zwei Applaus-Emojis zu einem Foto des Elfmeters.

Die Botschaft der Konkurrenz ist klar: Die Liga will CR7 zu einem Titel verhelfen. Tatsächlich konnte der fünffache Weltfussballer bei Al-Nassr, für die er seit 2022 auf Torejagd geht, noch keinen Pokal gewinnen.

Dennoch dürfte der Spott der anderen Legionäre wohl einfach aus Neid entsprungen sein. Schliesslich hat Al-Nassr schlicht ein Kader zu bieten, welches sich auch bei europäischen Top-Klubs gut machen würde. Neben Ronaldo und Coman sind noch Sadio Mané (Ex-Bayern und Liverpool), Marcelo Brozovic (Ex-Inter), Iñigo Martínez (Ex-Barça) sowie João Félix (u.a. Atlético, Chelsea, Barça, Milan) da.

Dennoch hat Ronaldo offenbar die Attacken persönlich genommen. Er soll seinem Nationalmannschaftskollegen Ruben Neves bereits auf den sozialen Medien entfolgt sein.