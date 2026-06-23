Einen Tag, nachdem sich Lionel Messi zum alleinigen WM-Rekordtorschützen machte, bricht auch Cristiano Ronaldo einen weiteren Rekord.

Cristiano Ronaldo straft seine Kritiker Lügen und erzielt gegen Usbekistan bereits nach knapp 6 Minuten das 1:0.

CR7 trifft erstmals an dieser WM Cristiano Ronaldo straft seine Kritiker Lügen und erzielt gegen Usbekistan bereits nach knapp 6 Minuten das 1:0.

Doppelpack gegen Usbekistan Ronaldo trifft als erster Spieler an sechs Weltmeisterschaften

Der Portugiese trifft im Spiel gegen Usbekistan bereits in der 6. Minute zum 1:0. Damit ist er der erste Spieler, der an sechs Weltmeisterschaften treffen konnte. Eine knappe halbe Stunde später schnürt der 41-Jährige sogar den Doppelpack. Insgesamt sind es die Tore neun und zehn des portugiesischen Captains an Weltmeisterschaften.

Messi, der aktuell mit Argentinien ebenfalls zum sechsten Mal an einer WM teilnimmt und bei 18 Treffern steht, hat einmal – im Jahr 2010 – nicht treffen können.

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