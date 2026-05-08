Hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt: Cristiano Ronaldo. IMAGO/Anadolu Agency

Cristiano Ronaldo schiesst ein Jubiläumstor für Al-Nassr. Im Titelrennen bleibt es spannend – nun steht ein womöglich entscheidendes Duell bevor.

Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Ziel von 1000 Treffern in seiner Fussball-Karriere immer näher. Beim 4:2-Erfolg seines Clubs Al-Nassr gegen Al-Shabab verwertete der 41 Jahre alte Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff ein Zuspiel des früheren Bayern-Profis Sadio Mané zum zwischenzeitlichen 3:1. Die übrigen drei Tore erzielte der Portugiese João Félix.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 971ST CAREER GOAL!!!



Al Shabab 1-3 Al Nassrpic.twitter.com/bIcIupzcYZ — CentreGoals. (@centregoals) May 7, 2026

Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und das insgesamt 971. seiner Laufbahn. «Ronaldo ist immer gefährlich, das haben wir heute gesehen», sagte Al-Nassrs Trainer Jorge Jesus.

Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Zählern vor Al-Hilal (unter anderem mit Karim Benzema), das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titel.

Während des Spiels wurde CR7 von den gegnerischen Fans mit «Messi, Messi»-Rufen provoziert. Ronaldo griff sich daraufhin demonstrativ in den Schritt.